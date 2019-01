Cote d'Ivoire: Kwesi Appiah révèle l'intérêt croissant du président Akufo-Addo pour le football

«Permettez-moi de saluer le président pour son implication. Il y a environ une semaine, il a appelé toutes les parties prenantes de l'équipe nationale. Il a commencé à montrer plus d'intérêts.

Sport: Kwesi Appiah révèle l'intérêt croissant du président Akufo-Addo pour le football

L'entraîneur des Black Stars du Ghana, Kwesi Appiah, a révélé que le président de la république du Ghana, Nana Akufo-Addo commençait à s'intéresser davantage au football ghanéen. Et cela après une réunion avec les parties prenantes.

Selon l'entraîneur Kwesi Appiah, le président a initié des plans pour la participation du pays à la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Il faut dire que, le Ghana s'est qualifié difficilement pour la Coupe des Nations, quand on sait que c'est après la disqualification de la Sierra Leone. «Permettez-moi de saluer le président pour son implication. Il y a environ une semaine, il a appelé toutes les parties prenantes de l'équipe nationale. Il a commencé à montrer plus d'intérêts. Il a contacté les sponsors de l'équipe nationale et tout le monde. Je parle de toutes les personnes impliquées dans la planification de cette CAN », a révélé Appiah à Silver FM jeudi.

Le Ghana poursuit un cinquième trophée de la CAN depuis 1982 après s'être approché en 1982, 2010 et 2015. Les Black Stars affronteront le Kenya lors de la dernière ronde de matchs en mars pour la CAN 2019, avec une place en tête du classement.