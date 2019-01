Cote d'Ivoire: Les années Houphouët - Au commencement, les perspectives décennales de développement 1960-1970

L'une des explications du « miracle ivoirien » des trois premières décennies de l'indépendance du pays, c'est la bonne planification du développement mise en œuvre par le Président Houphouët-Boigny.

Bien qu'ayant opté pour le libéralisme économique, Houphouët-Boigny s'attèlera à développer la planification construite sur le modèle de Rostow du « développement par étapes ». Dans ce chapitre, les perspectives décennales 1960_1970 inaugureront une série de plans de développement qui seront quinquennaux par la suite. Selon Zié Ballo et Assi Kimou, chercheurs à la Capec (Cellule d'analyse des politiques économiques du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales, l'étude « Les perspectives décennales de développement économique, social et culturel 1960-1970 », rédigée en 1962, est le premier document de planification élaboré par la Côte d'Ivoire post indépendance sur la base d'enquêtes régionales au multiple objectifs (Koffi, 2008).

e contexte de sa rédaction, écrivent ces deux chercheurs, présente clairement un pays qui sort d'une longue période de colonisation, ne disposant pas suffisamment de ressources financières, encore moins humaines pour amorcer son développement. En outre, les nouvelles autorités politiques se retrouvaient face à de lourdes responsabilités de gestion à la fois économique et sociale auxquelles elles n'étaient pas préparées.

Les perspectives décennales, souligne l'étude, sont articulées autour de trois objectifs globaux et quatre objectifs sectoriels. Les objectifs globaux sont formulés de la manière suivante : le décollage économique, qui vise à définir les grandes lignes de la croissance et la répartition équitable des ressources disponibles ; la transformation des structures de production ; et le financement de la croissance.

De façon spécifique, il s'agissait d'assurer le développement des infrastructures économiques, la promotion des infrastructures culturelles, sociales et administratives, le développement agricole et l'expansion industrielle.

Zié et Assi sont formels : la mise en œuvre du plan décennal 1960-1970 a conduit au «miracle ivoirien» qui s'est caractérisé par des performances économiques exceptionnelles ; à savoir: un taux de croissance réel élevé (7,3%); un taux d'investissement brut de 19,4% financé principalement par les recettes d'exportation des produits agricoles ; un surplus budgétaire et un excédent de la balance des paiements; un faible endettement public extérieur ; un taux d'inflation de 3,9% (PND, 2012 - 2015).