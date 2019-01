Cote d'Ivoire: Téléphone au volant et conduite dangereuse - 280 personnes interpellées par la police

Le Préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire major de police, Dosso Siaka, a fait le jeudi 03 janvier 2019, le bilan des opérations de la sécurité routière lancée le 1er décembre 2018.

Cette rencontre s'est effectuée à son cabinet dans les nouveaux locaux, situés sur le tronçon Adjamé-Abobo, entre l'entreprise Filtisac et le carrefour Macaci.

A l'occasion de cette réunion, le Préfet de police d'Abidjan s'est dit satisfait du bilan des opérations qui ont permis de saisir un véhicule neuf de marque Mercedes, type CLA, portant des accessoires et des documents frauduleux. Le propriétaire de ce véhicule qui répondra devant la justice est Djibril Sawadogo. « Au cours de ces opérations initiées pour la sécurisation des périodes de fin d'année, et de la lutte contre des incivilités routières, nous avons en plus de ce véhicule de marque Mercedes, pu interpeler 178 véhicules de vitres teintées, 126 autres de plaques non conformes. La conduite dangereuse et la communication au volant, ont fait respectivement 120 et 160 cas d'interpellation à cet effet. Sans oublier d'ajouter l'interpellation de 30 tricycles et 876 autres infractions du code de la route avoisinant un montant de vingt millions de francs CFA», a déclaré le préfet de police. Qui a par ailleurs, invité la population au respect du code de la route et aux injonctions des agents dans l'exercice de leur fonction.

Revenant sur le modus opérandi de l'acquisition des accessoires et des documents frauduleux affectés à la Mercedes, le chef de service de la Brigade de lutte contre les incivilités routières, le lieutenant de police, Traoré Bangaly, a apporté plusieurs précisions. « A partir d'un véhicule neuf, accidenté et déjà dédouané, les faussaires payent la plaque d'immatriculation, la carte grise, ainsi que le chassi, puis, ils font le montage par le biais d'un tôlier outillé sur le nouveau véhicule non dédouané. C'est de cette façon qu'opèrent ces individus. Et cette situation cause une véritable perte financière et dangereuse à la vie des usagers. Car en cas d'accident, les victimes ne peuvent pas être dédommagées », a fait savoir M. Traoré Bangaly.