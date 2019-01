Afrique: Cinq personnalités africaines qui ont marqué 2018

1. Denis Mukwege : l'homme qui « répare les femmes » en RD. Le gynécologue congolais, âgé de 63 ans est co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Il a été récompensé pour son combat contre les violences sexuelles faites aux femmes. Denis Mukwege soigne depuis près de vingt ans les femmes violées et mutilées, victimes des guerres oubliées dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de cinquante mille femmes et filles ont été accueillies dans son hôpital de Bukavu.

2. Sahle-Wotk Zewde, la première présidente d'Ethiopie. Agée de 68 ans, elle est actuellement la seule femme chef d'Etat en Afrique, choisie à l'unanimité en octobre 2018.

3. Yacouba Sawadogo, le paysan burkinabè « qui a arrêté le désert ».Agé de 80 ans, Yacouba Sawadogo a été récompensé par le Right Livelihood Award, prix Nobel alternatif 2018, pour avoir « converti en forêts des terres infertiles ». Il n'a pas fait d'études scientifiques mais, a su trouver une solution pour régénérer les sols arides de son pays. « Ils ont dit que j'allais à l'encontre de la tradition. Ça m'a fait mal de l'entendre (...). Tout le monde se moquait de moi. Je n'ai rien dit », a-t-il déclaré

4. Diane Rwigara, une opposante rwandaise. L'opposante politique, 35 ans, était accusée d'incitation à l'insurrection. Elle vient de passer plus d'un an en prison avant d'être acquittée. Mais le parquet va faire appel. Diane Rwigara a été candidate à la présidentielle de 2017 au Rwanda. « J'ai l'énergie et le zèle pour continuer à me battre pour la liberté d'expression et les droits de l'Homme au Rwanda », a-t-elle assuré.

5. Evan Arar Adaha, chirurgien sud-soudanais. Le médecin sud-soudanais, 52 ans, lauréat du prix Nansen 2018 décerné par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a consacré sa vie à soigner ceux qui fuyaient les violences au Soudan et au Soudan du Sud. Il est le seul chirurgien de l'hôpital de Bunj, au sud-est de l'Etat sud-soudanais, à effectuer jusqu'à dix opérations par jour. « Ce qui me rend heureux, c'est de me rendre compte que mon travail a épargné de la souffrance ou sauvé la vie de quelqu'un », a fait savoir le chirurgien.