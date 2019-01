Maroc: CAN 2019 - Le Maroc affiche ses ambitions

De retour au premier plan sous l'impulsion du bon travail effectué par le sélectionneur Hervé Renard, la sélection marocaine fera partie des favorites pour le titre à la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas se sont qualifier pour la Coupe d'Afrique 2019, en battant notamment le champion en titre, le Cameroun. Ce qui promet de belles choses pour l'année qui commence.

Après le sans-faute des locaux en CHAN, l'année a été faste pour les Lions de l'Atlas. Hervé Renard s'appuie sur une nouvelle génération exceptionnelle de joueurs ne manquant ni d'expérience individuelle ni de confiance. Des atouts à convertir, en juin prochain, en valeur ajoutée au service du collectif au tournoi majeur africain (CAN 2019).

Dans un entretien accordé au magazine Challenge, le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa, a réaffirmé ses ambitions à 5 mois du coup d'envoi de la compétition.

« C'est d'abord l'objectif de remporter le trophée (de la CAN 2019) et cela est le plus important », a souligné le dirigeant. « On ira défendre crânement nos chances. La génération actuelle de footballeurs dont disposent les Lions de l'Atlas, sous la férule d'Hervé Renard, a les moyens de redonner une victoire en CAN, comme elle a redonné le Mondial et ses frénésies l'été dernier à Moscou. » Les Lions de l'Atlas savent ce qu'il leur reste à faire.

Les joueurs du Français Hervé Renard ont par assuré leur qualification pour la CAN 2019, même s'ils ont parfois souffert, comme face aux étonnants Comoriens (1-0, 2-2). Ils ont également dominé plusieurs sélections européennes - Serbie (2-1), Slovaquie (2-1), Estonie (3-1) - et mis au pas quelques grosses équipes africaines comme le Cameroun (2-0) et la Tunisie (1-0).

Victorieux face au Cameroun et qualifié pour la CAN 2019, le Maroc a enregistré une progression importante qui lui a permis de retrouver à nouveau le top 40 mondial. Au niveau continental, la sélection se positionne désormais 3ème derrière le Sénégal et la Tunisie, qui occupent la tête du classement africain depuis le début de l'année.