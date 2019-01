Cote d'Ivoire: Guikahué confirme les limogeages au PDCI malgré les deux «unes» du nouveau réveil

Alors que dans la nuit du jeudi 3 janvier 2019 au vendredi 4 janvier 2019, une première « Une » de notre confrère « Nouveau réveil », avait circulé sur les réseaux sociaux, la « Une » de la version papier mise en vente vendredi 4 janvier 2019 , était différente. Que s'est-il passé nuitamment?

En conférence de presse vendredi 4 janvier 2019 à la maison du Pdci à Cocody, le secrétaire exécutif, Maurice Kacou Guikahué, a dit : « Il n'y a pas de crise au Pdci. Nous n'avons chassé personne. Le président Bédié s'est juste séparé de collaborateurs qui ne marchaient dans sa vision. Sinon, personne n'a été chassé du parti. Les vice-présidents sont des collaborateurs du Président du parti. Celui-ci les nomme et les démet selon son pouvoir discrétionnaire. Le poste de vice-Président n'est pas un organe du parti. À côté du Président , il y a aussi le comité des sages, constitué des pionniers du parti qui le conseillent, et le secrétariat exécutif qui exécute ses décisions. Quand le congrès du 15 octobre 2018 a décidé de notre retrait de tout ce qui est Rhdp, un militant et collaborateur discipliné se doit de rentrer dans les rangs. On ne peut être un collaborateur du président, et aller contre ses décisions. On ne peut pas être son collaborateur et ramer à contre-courant. Quand c'est ainsi, le président prend ses responsabilités ».

Pourtant selon une source proche du mouvement Pdci Renaissance, la première « Une » du quotidien proche du Pdci est une fabrication de Guikahué. « Le Président Bédié n'a signé aucune décision dans ce sens. Mieux, bien qu'il y ait une décision annonce la nomination de Bombet, en qualité de vice-coordinateur, et de Ouassenan et Edjampan de façon confuse, le vice-président Duncan n'a jamais été démis de ses fonctions de coordonnateur des vice-présidents du parti, encore moins de vice-président du Pdci. D'autres coordonnateurs et adjoints ont été simplement nommés. Enfin quand vous regardez bien la signature posée sur le document qui circule sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec la vraie signature du Président Bédié; d'ailleurs cela a mis en colère le Président Bédié, voilà pourquoi le « Nouveau réveil » a été obligé de changer son titre. C'est un scandale, un coup contre le Président Bédié et le vice-Président Duncan. Nous allons réagir ».

La même source avait accusé Guikahué et Ndri Narcisse de faux et usage de faux, et de règlement des comptes personnels sur le dos du Président Bédié. Elle ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi, d'autres signataires du manifeste de Pdci Renaissance, ne faisaient pas partie des personnes démises, notamment Mambé, Ahoussou, Diby et Lambert Kouassi Konan : « Même si certains ne sont pas venus au lancement, ils ont quand même signé la pétition. Pourquoi deux poids et deux mesures? ».

Contacté avant la conférence de Guikahué , un proche du Président du Pdci avait démenti les allégations de faux et usage de faux, imputées au secrétaire exécutif du parti : « Les décisions annoncées n'étaient pas destinées à être publiées maintenant, ni à se retrouver sur les réseaux sociaux. Elles ont été signées, mais elles devaient être publiées après des rencontres avec les concernés ».

La même source avait également démenti l'information selon laquelle, c'est à la suite d'un échange entre le Président Bédié et le vice-président du Pdci, Achi Patrick, que la « Une » du confrère le « Nouveau reveil » aurait été changée.

La position du secrétaire exécutif du Pdci laisse entendre clairement que les décisions de réaménagement qui n'ont pas été encore publiées, malgré la première « Une », de le « Nouvel Réveil », existent et bel et bien, et quelles ont reçu l'aval du Président du parti. Ces décisions existent même si après leur divulgation en dehors du « Nouveau Réveil », l'on a appris que le Pdci ne se gère pas sur les réseaux sociaux.