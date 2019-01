Cote d'Ivoire: «Personne n'a et été chassé du PDCI-RDA », Guikahué après le remaniement de Bédié

Pour Maurice Kacou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, le cadres éjectés de la vice-présidence ne sont pas exclus du parti. Il a fait la précision le vendredi 4 janvier 2019, lors d'une conférence de presse au siège du parti à Cocody.

« Il n'y a pas de crise au Pdci. Nous n'avons chassé personne. Le Président Bédié s'est juste séparé de collaborateurs qui ne marchaient pas dans sa vision. Sinon, personne n'a été chassé du parti. Les vice-Présidents sont des collaborateurs du Président du parti. Celui-ci les nomme et les démet selon son pouvoir discrétionnaire. Le poste de vice-Président n'est pas un organe du parti. À côté du Président , il y a aussi le comité des sages, constitué des pionniers du parti qui le conseillent, et le secrétariat exécutif qui exécute ses décisions. Quand le congrès du 15 octobre 2018 a décidé de notre retrait de tout ce qui est Rhdp, un militant discipliné se doit de rentrer dans les rangs. On ne peut être un collaborateur du Président et aller contre ses décisions. On ne peut pas être son collaborateur et ramer à contre-courant. Quand c'est ainsi, le Président prend ses responsabilités pour nommer de nouveaux collaborateurs. C'est ainsi que Ouassenan Koné, qui est en de bons termes avec le Président , a été nommé Coordonnateur des activités des vice-Présidents », a expliqué Kacou Guikahué.