Burkina Faso: Insurrection populaire d'octobre 2014 - Atiana Serge Oulon dévoile «les trahisons»

A travers cet essai de 157 pages et composé de 9 chapitres, l'auteur met à nu les contradictions des uns et des autres pendant cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso selon les explications du docteur Marc Nébié, enseignant-chercheur à l'Université de Ouaga 1.

Pour Atiana Serge Oulon, c'est l'intérêt supérieur burkinabè qui a été trahi au détriment d'intérêts individualistes : « Disons tout simplement qu'il y a eu des fuites de responsabilité au niveau de la hiérarchie militaire, des partis politiques et de l'ex opposition. C'est surtout cette composante qui a mené la lutte et qui, à la victoire s'est retirée et à laisser libre cours à toutes sortes de récupérations ».

A l'en croire, « les trahisons » fait mention des détails que les Burkinabè ignorent sur le déroulement des événements pendant l'insurrection. « L'ouvrage dévoile à quel moment et comment précisément Yacouba Isaac Zida lieutenant-colonel à l'époque a pu prendre le dessus sur les autres composantes. Il s'agit de comment cette insurrection a été gérée parce qu'en apparence, nous avons eu cette impression que c'est toute l'armée qui était avec Yacouba Isaac Zida pour la gestion de la transition. Les éléments dans l'ouvrage montrent qu'il était seul à gérer et qu'il a même eu des frictions avec la hiérarchie militaire » a affirmé l'auteur.

Le livre a été préfacé par l'ancien bâtonnier, Me Mamadou Savadogo. L'œuvre est disponible à la Librairie Jeunesse d'Afrique, au Centre National de presse Norbert Zongo et au siège du journal Courrier Confidentiel. Notons qu'Atiana Serge Oulon est l'auteur de l'essai intitulé « Le Général Gilbert Diendéré Parle » paru en 2018.