Guinée: Les députés guinéens impressionnés des travaux du Stade de Nongo

Un groupe de députés en compagnie avec Antonio Souaré en visite du stade de Nongo

Les députés de la Commission Santé, Jeunesse, Art, Sport, Culture et Patrimoine Historique de l'Assemblée nationale et les cadres du Ministère des Sports, ainsi que ceux de la Feguifoot ont visité le Stade de Nongo, le jeudi 03 janvier 2019.

Cette visite guidée des élus du Peuple est une initiative du Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow. Elle vise à montrer aux députés le niveau d'avancement des travaux de finition de ce stade qui sera bientôt opérationnel.

Pour rappel, le stade de Nongo comme dix autres du Continent africain a été offert par la Chine en 2011 grâce à la coopération sino guinéenne. 8 ans après sa construction, ce bijou n'est toujours pas opérationnel, une situation qu'entend corriger le gouvernement. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Ministre Sanoussy Bantama sow a invité les élus du peuple à visiter cet édifice : « Beaucoup de personnes de passage à côté du stade de Nongo ne savent pas ce qui se passe réellement à l'intérieur du stade, c'est pourquoi nous avons accepté de faire venir les députés pour que ceux-ci voient ce qui se passe et eux, ils pourront nous aidé à mieux communiquer la dessus. Nous nous donnons la main pour une Guinée unie et prospère, chacun joue son rôle là où il est. Donc, la visite de ce jeudi c'est pour qu'il ait une symbiose entre l'Exécutif et le législatif », a indiqué le ministre Bantama Sow.

Pendant 2 heures et demie, les députés ont sillonné les vestiaires, en passant par les salles de massages des joueurs et autres. Le président de la commission santé, jeunesse, art, sport et patrimoine historique de l'assemblée nationale, Honorable Dr Ben Youssouf Keita dit être impressionné par la qualité du travail : « ce qui m'a beaucoup plus impressionné c'est la construction des tunnels qui n'existaient pas avant. Ensuite, la construite de plus de 480 de toilettes modernes ; aussi des fauteuils VIP et il y'a des chaises individualisées et de qualité, ce qui veut qu'on ne viendra plus se bousculé, les 50 000 places seront là. En tant qu'élus du peuple, nous pouvons donner la vraie information à nos élus à la base, également informé le peuple de Guinée qu'il peut être rassuré que si la coupe d'Afrique des nations nous ait octroyé, elle sera réalisée, car nous serons dans les normes et nous la gagnerons » a-t-il rassuré.

C'est l'entreprise Groupe Business Marketing (GBM) qui a le contrat de gestion du stade de Nongo. Cette entreprise s'active sur le terrain afin de parachever les travaux de ce stade dont la capacité d'accueil est de 50 000 places. Le Président Directeur Général de l'entreprise GBM et président de la fédération guinéenne de football, Antonio Souaré a saisi l'occasion pour informer les élus du peuple d'avoir dépensé énormément d'argent pour la finition dudit stade : « l'être humain doit marquer son passage pour son pays par des actes. Et nous comme nous avons choisi le football, voilà des modèles indélébiles comme ça qu'il faut laisser à la jeunesse. Donc, c'est notre contribution, nous le faisons pas pour des intérêts mais pour l'avancement du football guinéen » a-t-il dit.

En plus de cette visite, une autre est prévue dimanche prochain par le président de la FIFA Gianni Infantino et Ahmad Ahmad président de la CAF qui sont attendu à Conakry le même jour.