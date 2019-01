Togo: Klassou I exit, vers un gouvernement Klassou II ou une nouvelle tête à la primature ?

Fin de parcours pour le gouvernement du Premier ministre Klassou. Comme il est de pratique démocratique que chaque élection législative soit suivie suivant la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale de la mise en place d'un nouveau gouvernement, l'exécutif togolais dirigé depuis quelques années par le Premier ministre Komi Sélom Klassou, a rendu son tablier ce Vendredi au président de la République, Faure Gnassingbé.

Celui-ci comme il est de tradition a mandaté aussitôt Komi Klassou et les membres de son équipe gouvernementale à la conduite des affaires courantes, en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement.

Toutefois, il est à noter que rien n'exclut une reconduction du PM Klassou dans ses charges dans la mesure où le parti dont il est membre UNIR, est sorti vainqueur des élections législatives du 20 Décembre dernier avec 59 sièges et selon les résultats communiqués par la CENI et confirmés par la Cour Constitutionnelle, avec une légère modification, suite àà un recours de l'UFC dans la circonscription de Vo. Et mieux encore, le Premier ministre a été réélu député dans la circonscription de Haho où il était tête de liste.

On attend de voir si Faure Gnassingbé optera pour la continuité ou optera pour l'arrivée d'une nouvelle tête à la tête du gouvernement. Et aller dans le sens de certaines supputations qui voient déjà Klassou dans la peau du prochain président de l'Assemblée nationale togolaise, poste que laisse vacant, un certain Dama Dramani ?

Seule la suite nous situera.