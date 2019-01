Tunisie: Jasmin de l'Afrique

Après son succès en marge de sa participation à la 53e édition du Festival international de Carthage, ainsi qu'avoir joué pour les Nations unies à Genève et en faveur de l'Association arabo-coréenne à Séoul et à Guanzo, la violoniste Yasmine Azaïez revient avec un nouveau concept révolutionnaire qui sera appliqué pour la première fois en Tunisie. Ce projet, intitulé «African Jasmine» ou «Jasmin de l'Afrique», sera présenté le 19 janvier, à 20h00, à la salle Le Mondial.

Le but de ce concert est d'unir le continent africain à travers la musique, et ce, en réunissant artistes tunisiens et autres venant de tous les coins de l'Afrique, quelles que soient leurs couleurs, croyances et cultures.

Le projet consiste à faire une fusion entre des instruments africains, tels que le jembe et la kora, avec des instruments typiquement tunisiens, comme la darbouka, etc.

Inspirée d'artistes, comme Karim Ziad et Oumou Sangare, Yasmine a créé un mélange de mélodies pentatoniques et modales fusionnées avec des rythmes africains et nord-africains.

Ce spectacle verra aussi la participation d'artistes internationaux de grande renommée, tels que Douglas Harrisson et Oscar Perks.