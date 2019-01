Tunisie/Maroc: Le stage du Maroc reporté ?

En effet, on a appris d'une source proche du club nordiste que les «Jaune et Noir» qui devaient voyager au Maroc le 3 janvier dernier pour y effectuer un stage d'une semaine se trouvent contraints d'annuler le déplacement pour des raisons matérielles. Au cas où l'équipe ne partirait pas au plus tard aujourd'hui 5 janvier, elle se contentera alors de poursuivre la préparation entre Tunis et El Alia suivant le programme habituel élaboré par le staff technique. Le match de la 13e journée, prévu au stade 15-Octobre, demeure dans le viseur des camarades de Bilel Saïdani. Il va falloir faire bon cœur contre mauvaise fortune ! Jamais cet adage n'a été aussi bien utilisé...

Khalil Balbouz à l'ASM

L'attaquant cabiste de la catégorie élite, Khalil Balbouz, partira renforcer les rangs de l'ASMarsa sous forme de prêt de six mois. En revanche, un autre jeune, le défenseur Amine Jaballah annoncé à l'OSBouzid, rencontre le veto de l'entraîneur Montacer Louhichi qui compte le lancer dans le «grand bain» lors de la phase retour. Les matches seront très disputés à cette occasion et le staff technique a besoin de tous ses atouts afin de supporter l'endurance dans les meilleures conditions.

Le stade 15-Octobre prêt à la compétition...

Les travaux effectués au stade 15-Octobre qui n'ont cessé de faire l'actualité sportive ces dernières semaines tirent à leur fin. On a constaté une nette amélioration de la qualité de la pelouse. Le président du CAB, Abdessalem Saïdani, a promis que la rencontre face à l'EST aura bel et bien lieu à Bizerte ce 16 janvier 2019. Espérons qu'on ne lui mettra pas les bâtons dans les roues...

Montacer Louhichi, élu meilleur entraîneur 2018

Le Club de presse de Bizerte qui organise, tous les ans, un sondage d'opinion des journalistes de la région dans les domaines culturel et sportif, a honoré mardi 1er janvier dans un hôtel de la ville Montacer Louhichi pour avoir été élu meilleur entraîneur de l'année 2018. Une récompense largement méritée sur le plan moral qui l'aidera à aller davantage de l'avant ! Le gardien de but Khmaies Thamri est élu meilleur joueur en sports collectifs alors que Islem Ben Mansour, championne de Tunisie de Kick Boxing light contact et full contact, a connu la même distinction . Enfin, Hassen Bouchair a été reconnu comme le meilleur arbitre. Une belle façon d'encourager nos sportifs ...