Tunisie: Le Petit Poucet de ces médecins autour de Bourguiba

Depuis maintenant près de trente années, l'encre cesse de couler et paroles, polémique ou pas, ne cessent de nous surprendre au sujet de la maladie du «Combattant suprême», celle qui a fini par constituer le recours et la justification pour celui qui a osé l'écarter du pouvoir et prendre sa place...

Les noms des «médecins du cœur et de la raison», cardiologues, psychiatres et neurologues demeurent collés à notre mémoire et certains survivants parmi eux croient même prétendre à l'Histoire ! Rares sont ceux, profanes ou gens de la Faculté, qui se rappellent d'un homme qui avait pourtant la redoutable mission de s'occuper de l'organe le plus précieux auquel tenait le plus le libérateur de la Tunisie : sa bouche ! Pendant de longues années Chedly Elloumi, chef de service d'odonto-stomatologie, chirurgien-dentiste à l'Hôpital militaire assumait ferme, imperturbable et silencieux, une tâche si paradoxale, si peu compatible avec les caprices, les exigences incontestables et indociles d'un patient indomptable qui ne tirait sa vigueur et souvent ses furies que de ce seul orifice constitutif de l'humain. Socrate ne disait-il pas à l'un de ses interlocuteurs : «Parle donc afin que je te vois !» ?

Imaginez alors Dr Chedly coincé dans l'inextricable situation de l'auscultant entre l'autorité que lui confèrent son savoir et sa pratique et l'autre autorité, celle du Prince refusant qu'une rage de dent trouble la paix de sa pensée, qu'une irritation des gencives le condamne au silence ou que le dérapage d'un dentier lui fasse perdre sa contenance face à son public... Que de fois ce médecin à la patience du prophète Job n'avait-il essuyé les pires des engueulades, nous avait-il raconté, sans qu'il ne se départît jamais devant le monstre sacré de son sang-froid, de ce sourire qui ne quittait guère sa bouille de gentil et brave gamin, de son regard angélique... Si bien que son illustre malade finissait par renoncer et à sa douleur et à son absurde colère, par rejoindre la divine tranquillité de ce grand médecin pour lui ... tapoter la joue !

Le jour-même du 7 novembre 1987, juste après la fin de la cérémonie du «coup d'Etat médical», le Pr Chedly Elloumi s'est retrouvé violemment poussé par-delà la trappe de la mise à l'écart puis de l'oubli, un peu par ses pairs et certains de ses confrères, davantage par les sournoises manœuvres d'une administration qui ignore lamentablement, quand elle est au service des dictatures, que les nations doivent aux grands hommes la reconnaissance. Au moins !

L'ami Chedly entretenait régulièrement un journal où il consignait son quotidien, ses joies et ses déboires comme autant de petits cailloux sur le sinueux itinéraire de sa carrière. A présent que ses pas de Petit Poucet l'ont conduit le plus sereinement du monde à l'Ogre de la mort, son épouse, nièce de Feu Bahi Ladgham (un autre oublié !), promet pour le prochain anniversaire de sa disparition l'édition de cet ouvrage.