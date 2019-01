Tunisie: Le CA confiant, l'EST déterminée

Le rendez-vous de l'année en Ligue 1 compte beaucoup aux yeux des supporters des deux géants de la capitale, mais aussi pour les deux clubs qui entameront ce match avec de véritables enjeux.

L'EST pour se rapprocher du trône...

Du côté de l'Espérance, cette rencontre (la première après sa participation à la Coupe du monde des clubs) sera certainement très importante dans la course au titre. Troisième du championnat avec 23 points en 10 matchs, les «Sang et Or» aspirent à retrouver le chemin des victoires afin de récupérer leur positon de leader du championnat abandonnée il y a plusieurs semaines en faveur du CAB (1er avec 26 points) et du CSS (2e avec 25 points) suite à sa participation au Mondial des clubs. Néanmoins, une contre-performance ne serait pas la bienvenue chez les supporters «sang et or» qui n'exigent que les victoires, particulièrement lors d'un match face à leur rival historique.

D'autre part, tous les joueurs espérantistes seront sous le commandement de Mouîne Chaâbani lors de cette bataille historiquement chaude et pleine de suspense. C'est l'équipe type avec la paire Chamseddine Dhaouadi et Khalil Chammam en axe défensif, Koulibaly et Franck Kom au milieu, Taha Yassine Khenissi en pointe et Youssef Blaïli sur les côtés. Ainsi, il est important d'indiquer que l'Algérien Taïeb Meziani peut également disputer ce derby vu ses belles prestations lors des entraînements et du match amical face à l'Etoile Sportive de Radès où il a inscrit son premier but dès sa première apparition avec la formation espérantiste.

Le CA en forme...

Alors qu'il traverse sa meilleure série de résultats positifs depuis le début de la saison, avec 4 victoires d'affilée en championnat et une qualification si précieuse à la phase de poules de la Ligue des champions, cette rencontre sera une véritable occasion pour le CA afin de rassurer son public. Ainsi, c'est un rendez-vous hyper-important pour les hommes de Chiheb Ellili dans la course du classement. Occupant la 7e place avec 17 points après 11 matches disputés et deux autres qui sont en retard, la formation clubiste vise à recoller au peloton de tête.

Cette confrontation contre l'EST, avec l'intensité qui accompagne ce genre de rencontres, sera également le test idéal pour les camarades de Zouhaier Dhaouadi afin de se préparer pour les rencontres de la phase de poules de la C1. Tactiquement, pour gêner la formation espérantiste, l'entraîneur clubiste peut titulariser le trio Zouhaier Dhaouadi-Manoubi Haddad-Yassine Chamakhi qui s'est montré diablement efficace durant la dernière période (5 buts en Ligue 1 et 1 réalisation en C1). Défensivement, Fakhreddine Jaziri sera très vraisemblablement apte pour ce choc, un renfort qui pourrait bloquer les offensives adverses. Derick Sasraku, Bassirou Compaoré, Sami Hammai, Wissem Ben Yahya et Bilel Khefifi, blessés, ne seront pas de la partie. Pour le reste, c'est l'équipe habituelle avec un Seïfeddine Charfi à la cage, Bilel Ifa dans l'axe défensif, Oussama Darragi, Ahmed Khelil et Ghazi Ayadi au milieu et un Dhaouadi avec l'esprit de jeunesse pour animer l'attaque.