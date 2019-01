Tunisie: Qui aura le dernier mot ?

Le théâtre de ce grand rendez-vous qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps sera le stade Mustapha Ben Jannet à Monastir. C'est-à-dire à deux cents bornes environ de la capitale.

Sans chercher à jeter un pavé dans la mare, signalons tout simplement que le temps est venu pour aborder avec plus de sérieux la question de la dégradation des infrastructures sportives dans tout le pays. Des solutions radicales s'imposent impérativement. Sans quoi personne n'aura le droit de parler de promotion ou de développement du sport en Tunisie.

L'état de détérioration et de délabrement auquel sont arrivés nos stades et nos salles fait tout simplement rougir surtout quand on compare nos infrastructures à celles des pays du Golfe.

Bref, l'événement footballistique de la capitale n'en sera peut-être pas un pour le compte du match aller entre l'Espérance et le Club Africain en raison de cet éloignement.

Et étant donné que c'est l'EST qui reçoit dans ce premier choc de l'année 2019, c'est elle qui va gober la sauce en ce qui concerne le nombre de spectateurs limité désormais à 3.600 seulement contre 5.000 prévus.

On n'y peut rien. On fait avec et l'on passe ! Ce genre de contre-temps est devenu le propre de notre pays dans tous les domaines. Et ce n'est pas le sport et encore moins le football qui va faire l'exception.

Comme au bon vieux temps

Pour ce qui est du match entre l'EST et le CA, il s'agit tout simplement des deux meilleures équipes du moment. L'on s'attend donc à un bras de fer très prometteur qui sera sûrement caractérisé par un nivellement certain et un enthousiasme sans borne.

L'Espérance qui compte trois matches en retard, y compris ce derby, veut absolument rafler le maximum de points pour recouvrer son leadership. Pour sa part, le club de Bab Jedid compte rassurer ses fans de la plus belle des manières en ce qui concerne sa forme retrouvée ces derniers temps tant sur le plan local que continental. Et c'est tant mieux pour la compétition nationale qui ne peut respirer la bonne santé que grâce à une grande opposition dans les matches, notamment entre les protagonistes qui postulent pour la consécration finale.

L'équipe de Bab Souika ne partira pas avec l'avantage du pronostic, à l'instar des derniers duels quelque peu déséquilibrés contre le CA qui se trouvait dans une mauvaise posture pendant une longue période après le départ de Slim Riahi.

Aujourd'hui, le CA affiche une forme grimpante sous la houlette du revenant Chiheb Ellili qui a su remettre intelligemment en confiance toute sa troupe composée de vieux routiers comme Wissem Yahia, Zouheir Dhaouadi et Oussama Darragi et des jeunes au talent confirmé tels que Fakhreddine Jaziri, Sami Hammami et Bilel Khéfifi.

Du coup, la troupe à Mouîne Chaâbani sera mise à rude épreuve. Et ce sera avec un grand mérite si elle arrivait à sortir indemne face à un sérieux concurrent qui s'est réveillé à temps pour rattraper son retard.

L'EST, au complet

Mouîne Chaâbani compte mettre toutes les chances de réussite de son côté pour franchir le cap du Club Africain sans dégâts. A priori, il a tous les atouts en main puisqu'il peut compter sur les services de tous ses titulaires.

Mieux encore, Chaâbani peut même lancer dans le bain la nouvelle recrue, l'attaquant algérien Taïeb Meziani, dont l'effet surprise pourrait l'aider à réussir son baptême du feu avec l'Espérance. L'essentiel, pour le moment, c'est que Chaâbani n'aura que l'embarras du choix face au CA, notamment avec la récupération de Ghaïlane Chaâlali qui est revenu à de meilleurs sentiments avec l'administration de son club.

L'arbitre égyptien Mohamed Adel au sifflet

L'arbitre égyptien Mohamed Adel dirigera le derby ajourné de la capitale qui opposera ce dimanche à Monastir, à partir de 14h00, l'Espérance Sportive de Tunis au Club Africain, comptant pour la 11e journée de la Ligue 1, a annoncé hier la Fédération tunisienne de football.

Mohamed Adel sera assisté de ses compatriotes Ahmed Taoufik et Mohamed Maârouf.

La Ligue nationale de football professionnel (Lnfp), rappelle-t-on, a annoncé jeudi dans un communiqué qu'il a été décidé de faire disputer le derby de la capitale au stade Mustapha-Ben Jannet à Monastir.

L'Espérance Sportive de Tunis, qui compte deux matches en moins, occupe la troisième place du classement général de la Ligue 1 avec 23 points à 3 longueurs de retard du leader le CA Bizertin, tandis que le CLub Africain est 7e avec 11 points.