Congo-Brazzaville: Salubrité à Brazzaville - L'opération "Villes propres" élargie aux administrations publiques

Lancée en novembre 2018 pour assainir les lieux publics, l'initiative prise par le Premier ministre, Clément Mouamba, a été consacrée, le 5 janvier, essentiellement à l'assainissement des unités institutionnelles.

Pour le premier samedi du mois de janvier, le chef du gouvernement a fait la ronde de quelques administrations publiques, pour constater l'effectivité et l'applicabilité de l'opération "Villes et villages propres". Clément Mouamba a été, tour à tour, au siège du ministère de l'Economie forestière et à celui des Hydrocarbures. Sur les lieux, les deux chefs de département, Rosalie Matondo et Jean Marc Tsystère Tchicaya y étaient présents, y compris leurs administrés, fortement mobilisés pour nettoyer leur environnement quotidien.

Le Premier ministre a en ensuite poursuivi sa ronde au cercle Mess des officiers, une structure relevant du ministère de la Défense nationale. Là encore, le ministre de tutelle, Charles Richard Mondjo, et ses collaborateurs étaient au rendez-vous, machettes et râteaux en mains pour assainir les alentours de cet espace mythique. « Nous sommes honorés de recevoir le Premier ministre ce matin. Il est venu nous aider à réaliser cette opération de salubrité. Nous sommes là parce qu'une circulaire a été prise, demandant aux Congolais, habitant en ville ou au village, de rendre leur environnement salubre », a indiqué le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

En outre, le chef du gouvernement s'est rendu au port autonome de Brazzaville où il a surpris le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Fidèle Dimou, et une foule d'agents de cette structure portuaire qui ont retroussé leurs manches pour la cause.

Clément Mouamba a bouclé sa tournée par la direction générale de la Société de promotion immobilière, où le ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, a mobilisé ses administrés. Je suis content de constater que partout où nous sommes passés, le travail se fait, les agents sont mobilisés pour apporter la propreté dans leur milieu, preuve que la circulaire que nous avons prise est bien comprise. Je suis heureux de voir les fonctionnaires s'impliquer dans l'opération mais ce n'est pas une seule affaire des agents de l'Etat, c'est une opération du bénévolat qui intéresse tout le monde sur l'ensemble du territoire national », a précisé le Premier ministre. Pour mieux amplifier l'opération, il a invité les membres du gouvernement, les directeurs généraux, responsables des entreprises publiques et privées ainsi que les préfets de département à vulgariser cette mesure et à prendre la relève de l'opération.