Congo-Brazzaville: Vie associative - La Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement portée sur les fonts baptismaux

Présidée par Patrice Tsoumou, l'association a dévoilé ses objectifs et ses missions, le 31 décembre dernier, déplorant par la même occasion les difficultés que rencontrent les acteurs du système éducatif au quotidien.

Militant pour l'excellence dans les écoles congolaises, la Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement (DPEQPTD) déplore, en effet, ce qu'elle appelle l'état moribond et la litanie de pathologies dont souffre le secteur éducatif congolais. Elle a, par exemple, cité les effectifs pléthoriques des élèves dans les salles de classe, le déficit des enseignants surtout titulaires, la prédominance de prestataires sans formation ni encadrement pédagogique, le manque de tables-bancs, de laboratoires ainsi que des bibliothèques.

Selon son président, Patrice Tsoumou, la conséquence principale de tous ces maux place le Congo très loin, derrière d'autres pays africains. En effet, précise-t-il, plusieurs localités congolaises expriment un besoin en personnel enseignant. C'est le cas de Djambala qui a besoin de cent seize enseignants à l'école primaire mais n'en a que trente et un seulement.

Pour pallier ces problèmes, les membres de cette association entendent lancer des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de tout le peuple congolais. « Devant des telles déficiences, il serait utopique d'espérer des succès aux différents concours et examens d'Etat. Une véritable éducation de néant. Depuis toujours, les parents biologiques jouent leur partition, les ministres et les élus aussi. Mais quelle est la réaction de la majorité ? Ne croyons pas que n'en sont victimes que les enfants des autres, parce que les nôtres sont à l'abri, du fait qu'ils étudient dans les écoles d'excellence », a lancé Patrice Tsoumou.

La DPEQPTD fonde son existence dans les textes de plusieurs documents nationaux et internationaux, comme les Objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4 qui demande aux Etats d'assurer « une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », peut-on lire dans le document de cette association.

En effet, cette ONG dont la devise est Réflexion, action et réussite, a un caractère socioculturel et apolitique. Son emblème est constitué par deux jeunes apprenants, de sexe masculin et féminin, assis sur un table-blanc, chacun d'eux devant un ordinateur. Refusant la résignation en ouvrant ses portes à toute personne soucieuse du système éducatif congolais, cette association a plusieurs défis à relever. Il s'agit, entre autres, de veiller au recrutement de prestataires en se fondant sur leurs compétences avérées ; reconsidérer l'indemnité qu'ils perçoivent par mois pour plus de motivation ; désengorger les salles de classe à effectif pléthorique par la construction de nouvelles ; supprimer la pratique de classes multigrades ; introduire le numérique depuis le collège ; construire et équiper des laboratoires et les bibliothèques.