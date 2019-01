Congo-Brazzaville: Boxe - Les relations fédération-ligue-clubs font l'objet d'un séminaire

L'objectif de la formation organisée par la ligue de Brazzaville est de permettre aux instituteurs des clubs de comprendre et respecter la hiérarchie entre les instances dirigeantes.

« Par rapport aux dérives que nous avons observées au niveau des clubs, aux relations malsaines entre la fédération et la ligue, nous avons jugé utile d'organiser ce séminaire pour éclairer la lanterne des instituteurs des clubs sur la franche collaboration qui doit exister entre les différentes structures dirigeantes », a expliqué le président de la ligue départementale de Brazzaville de boxe, Elias Mfoudi. Selon lui, il n'est pas rare d'observer des interférences de la fédération qui parfois appuie certains clubs à ne pas suivre les directives de la ligue.

L'animateur du séminaire, Pépin Boungoula, a d'entrée de jeu souligné, dans son exposé, que les clubs sont affiliés à la ligue et non à la fédération. « Il faut mettre chacun à sa place. Les ligues sont affiliées à la fédération et les clubs à la ligue. Par ailleurs, les ligues paient leurs cotisations statutaires à la fédération et les clubs paient les leurs à la ligue », a-t-il indiqué, exhortant les instituteurs de clubs, les dirigeants de la ligue et de la fédération à éviter les conflits inutiles en matière de gestion.

Il est vrai, en effet, que la famille congolaise de boxe a été secouée par des contradictions entre la fédération et la ligue. Des contradictions nées des interférences en matière de gestion au point où certains clubs s'étaient rangés du côté de la fédération alors qu'ils fonctionnent sous l'égide de la ligue. Le président de la ligue a, d'ailleurs, regretté le fait que le représentant de la fédération n'a pas répondu présent, tout comme quelques clubs acquis à leur cause. Elias Mfoudi a donc estimé que ce séminaire est arrivé à point nommé pour remettre de l'ordre afin que les instances dirigeantes de la boxe au niveau national et départemental travaillent en parfaite collaboration suivant leurs champs d'action respectifs. Ce séminaire de formation fait partie des activités inscrites dans l'agenda de la ligue de Brazzaville dans le cadre de la saison sportive, 2018-2019, selon le président Elias Mfoudi. Dans un futur proche, des combats de gala seront organisés pour la mise en jambes des athlètes.