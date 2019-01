Cote d'Ivoire: Ligue1 (Transfert) - L'Asec blinde son attaque

« C'est grâce au coach Amani Yao que j'ai signé à l'Asec. Il y a 3 ou 4 ans, quand il entraînait l'As Tanda, il m'avait demandé de le rejoindre dans ce club. Cela ne s'était pas fait parce que j'étais sous contrat avec Rivers United Fc.

Ligue1 (Transfert) : L'Asec blinde son attaque

Le champion en titre de Côte d'Ivoire prépare activement les échéances futures

Techniciens et observateurs sont unanimes : pour relever les défis à venir, dont celui de la Ligue africaine des champions, l'Asec mimosas doit se renforcer. Les dirigeants mimos en sont conscients et se montrent actifs, en cette période de mutation. En moins de deux semaines, les Mimos se sont attaché les services de deux attaquants. Il s'agit de Salif Bagaté, le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisations et Keumian Guy Venance venu tout droit de la Guinée. Deux joueurs dont on dit beaucoup de bien. Si le premier est connu des Ivoiriens pour avoir évolué avec Bouaké Fc, le second est une découverte. Recruté à l'As Kaloum où il venait de s'engager, Keumian était suivi, depuis quelques années, par l'entraîneur de l'Asec à la base de son recrutement.

« C'est grâce au coach Amani Yao que j'ai signé à l'Asec. Il y a 3 ou 4 ans, quand il entraînait l'As Tanda, il m'avait demandé de le rejoindre dans ce club. Cela ne s'était pas fait parce que j'étais sous contrat avec Rivers United Fc. Quand il m'a contacté récemment, alors que je venais de signer à l'As Kaloum, j'ai trouvé un arrangement à l'amiable avec les dirigeants du club guinéen pour me libérer », a expliqué le joueur. Passé par plusieurs pays, notamment au Gabon, en Guinée équatoriale et au Maroc, c'est au Nigeria, à Rivers United, que l'attaquant ivoirien s'est révélé en inscrivant 13 buts en championnat. On le présente comme un attaquant rapide et efficace. A 29 ans, son expérience devrait énormément profiter aux Jaune et noir qui ont désormais du beau monde dans leur ligne offensive. Car en plus de ces deux recrues, l'Asec peut compter sur son attaquant Burkinabè, Amed Touré. Sans oublier le jeune Tapsoba Abdoul, Gonazo Bi Ya Thomas, Yao Kouamé Alphonse « Fonsinho », Ta Bi Willy Braciano. Baky Koné, le président de la section football et le staff technique vont désormais se pencher sur les autres secteurs qui ont également besoin de sang neuf avant la reprise des hostilités.