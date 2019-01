Cote d'Ivoire: Ligue 1 (France) - Gradel, le joueur le plus influent de Toulouse

Il est le meilleur buteur du club avec 8 réalisations et est en tête des passeurs avec 4 passes décisives.

L'homme le plus décisif de la première partie de la saison de Ligue 1 (France) à Toulouse s'appelle Max-Alain Gradel. Son influence sur le jeu toulousain est immense. Gradel est en tête de tous les classements. L'attaquant des Eléphants est le joueur le plus utilisé avec 1620 minutes de temps de jeu. Il est le meilleur buteur du club avec 8 réalisations et est en tête des passeurs avec 4 passes décisives. L'ancien joueur de Saint-Etienne est aussi celui qui a frappé le plus au but avec 62 tirs. Il a effectué également le plus grand nombre de centres (97) et provoqué le plus de fautes (41)