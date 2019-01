Cote d'Ivoire: Vent de limogeage au Pdci / Maurice Kacou Guikahué dément : « On n'a chassé personne »

« Le président a nommé de nouveaux collaborateurs. Il a nommé un nouveau coordonnateur pour bien faire les choses, pour aller dans le sens qu'on veut », a indiqué le secrétaire exécutif du Pdci. Face à la presse, il s'est surtout appesanti sur la mise sous administration provisoire de la commune du Plateau, une commune remportée par une tête de liste Pdci, lors des municipales du 13 octobre dernier.

Vent de limogeage au Pdci :Maurice Kacou Guikahué dément : « On n'a chassé personne »

Le Pdci s'est prononcé sur la situation du Plateau et sur le sort des ministres donnés pour être limogés

Le chef du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) a démenti, hier, la rumeur selon laquelle plusieurs ministres avaient été chassés de la plus vieille formation politique ivoirienne. « On n'a pas chassé de ministre. On n'a chassé personne », a précisé Maurice Kacou Guikahué, lors d'une conférence de presse qu'il a animée à la Maison du Pdci à Abidjan.

Il a néanmoins confirmé que le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a été démis de ses fonctions de coordonnateur des vice-présidents du Pdci par le président du parti, Henri Konan Bédié. « Tous les militants du Pdci ne sont pas des collaborateurs du président. Et ce n'est pas parce qu'on n'est plus collaborateur du président qu'on n'est plus Pdci. Cela n'a rien à voir », a expliqué le chef du secrétariat exécutif du vieux parti qui avait à ses côtés l'ancien ministre Gaston Ouassénan Koné, promu coordinateur des vice-présidents du Pdci en remplacement de Duncan.

La rumeur est venue d'une Une publiée, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le site Abidjan.net et attribuée au journal Le Nouveau Réveil, un quotidien proche du Pdci. Cette Une indiquait que le Pdci-Rda s'était séparé de plusieurs ministres. Des membres du gouvernement, faut-il le rappeler, ont pris part, mi-décembre, au lancement d'un mouvement dénommé « Pdci Renaissance » qui a pour chef de file, Daniel Kablan Duncan. Or le Pdci continue de répéter que ses statuts n'autorisent ni courants, ni mouvements.

« Le président a nommé de nouveaux collaborateurs. Il a nommé un nouveau coordonnateur pour bien faire les choses, pour aller dans le sens qu'on veut », a indiqué le secrétaire exécutif du Pdci. Face à la presse, il s'est surtout appesanti sur la mise sous administration provisoire de la commune du Plateau, une commune remportée par une tête de liste Pdci, lors des municipales du 13 octobre dernier.

Entre propos diplomates et menaces, il a vivement interpelé le Chef de l'Etat.

« Le Pdci-Rda demande au Président de la République, garant de la Constitution et de l'application des lois, de protéger tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs opinions politiques et de rendre justice aux nouveaux conseillers municipaux de la commune du Plateau », a-t-il requis, faisant état d'une situation « illégale », « anormale » et « anachronique ».

« Le Pdci-Rda demande aux militantes et militants de ne pas céder aux provocations et de rester sereins, vigilants, mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre de la direction du parti », a toutefois exhorté Maurice Kacou Guikahué pour qui le Pdci-Rda « grossit » depuis qu'il a rejoint l'opposition, le 12 avril 2018.

A ce propos, le député Tia André, élu de la circonscription de Man, s'est présenté comme la nouvelle recrue du vieux parti.