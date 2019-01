Cote d'Ivoire: Forces navales de Côte d'Ivoire - Le nouveau chef d'état-major de la marine, le Contre-amiral N'Guessan Kouamé installé

Le général de division, Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées, a présidé, hier, à la Base navale de Locodjro la cérémonie de passation de commandement à la tête de la Marine.

Le nouveau chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral N'Guessan Kouamé Célestin, a présenté son premier salut, vendredi 4 janvier 2019. Par cet acte, à la Base navale de Locodjro à Attécoubé, il venait ainsi de prendre les rênes de cette force navale. C'est le général de division Doumbia Lassina, nouveau chef d'état-major général des armées, qui a procédé à la passation de commandement entre lui et l'ancien patron de la Marine, Djakaridja Konaté, promu vice-amiral et désormais en charge de l'inspection générale des armées. La video de la passation.

Installé officiellement dans ses nouvelles fonctions, le contre-amiral N'Guessan Kouamé Célestin a promis de renforcer l'éclat de la Marine. « Investi ce jour de l'autorité et de la responsabilité de présider à notre destinée commune, je voudrais affirmer haut et fort, mon ferme désir de remettre tous les marins sans exception au travail », a-t-il déclaré.

S'adressant à ses frères d'armes, il leur a fait savoir ses priorités pour bâtir une marine performante : redorer l'image du marin en lui redonnant sa fierté et son prestige à travers des instructions fermes, pour suivre le renforcement des capacités par la réalisation de centres d'instruction navale en vue de permettre aux marins de s'adapter aux mutations technologiques, s'inscrire dans une posture de manager afin de résoudre les nombreux dysfonctionnements logistiques auxquels la Marine est confrontée. « Je mettrai un point d'honneur à promouvoir et à consolider les actions sociales au profit de tous les marins. C'est le préalable à notre épanouissement personnel et c'est également le gage d'une marine compétente et capable de relever les défis », s'est-il engagé. Avant d'inviter les marins à la cohésion sociale et à développer la solidarité entre eux. Le chef d'état-major a prévenu ses collaborateurs qu'il sera très intransigeant envers les indisciplinés. « La discipline, diton, est la force principale des armées. Elle sera donc au cœur de nos actions. À ceux qui pensent se soustraire à la donne disciplinaire en violant ce pacte, je leur suggère de débarquer du navire Marine nationale et de rendre leur démission dès à présent », a-t-il mis en garde.

Au vice-amiral Djakaridja Konaté, le contre-amiral N'Guessan Kouamé Célestin a exprimé toute son admiration. Il a pris l'engagement de poursuivre son action pour rendre la Marine nationale plus performante et compétitive. Il a également remercié le chef suprême des armées de lui avoir fait confiance à travers cette nomination.