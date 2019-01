Cote d'Ivoire: Salubrité urbaine - La décharge d'Akouédo définitivement fermée

Cet acte de fermeture, qui a eu lieu en présence des autorités coutumières du village hôte, marque, au dire de Félix Nadro, la fin officielle de l'accès sur le site d'Akouédo des camions de convoiement de déchets du district d'Abidjan.

Le portail d'entrée du site a été mis, vendredi, sous scellés, au nom de la ministre Anne Désirée Ouloto, par Félix Nadro, conseiller technique de la directrice générale de l'Anaged.

Plus aucun véhicule ou engin de transport d'ordures ne déversera désormais son chargement à la décharge d'Akouédo. Le site a été définitivement fermé, hier, sur instruction de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, par Félix Nadro, conseiller technique de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged). Une chaîne et un cadenas ont été placés sur le portail d'entrée de la décharge ouverte en 1965, et qui durant plus de cinq décennies est demeurée le principal, voire l'unique dépotoir des déchets produits dans la métropole abidjanaise.

Cet acte de fermeture, qui a eu lieu en présence des autorités coutumières du village hôte, marque, au dire de Félix Nadro, la fin officielle de l'accès sur le site d'Akouédo des camions de convoiement de déchets du district d'Abidjan. Le Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet) de Kossihouen, construit en remplacement, étant fonctionnel depuis le 2 novembre 2018. « Nous sommes très heureux du symbolisme de l'événement qui nous réunit ce jour, et disons grand merci à la population du village d'Akouédo qui a supporté, pendant 53 ans, les impacts de ce dépôt sauvage », a déclaré Félix Nadro. Il a ajouté que la cérémonie du jour vient en prélude à une manifestation solennelle de fermeture qui aura lieu dans les jours à venir en présence des dirigeants nationaux. « Cet événement qui se veut grandiose est en préparation au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité », a révélé le représentant d'Anne Ouloto. Cette décharge abandonnée, toujours selon lui, « ne va pas rester en l'état. Le gouvernement ivoirien va procéder à la réhabilitation de l'enceinte. Le projet est de mettre à la disposition des populations un parc urbain et une école des métiers de recyclage des déchets ».

Camille Niango, le porte-parole en chef du village d'Akouédo, s'est, au nom de la communauté locale, félicité de la décision du gouvernement ivoirien d'acter la fermeture définitive de la décharge surexploitée et qui ployait sous le poids des ordures. « C'est un rêve qui se réalise. La fermeture de ce dépôt géant a été annoncée plusieurs fois. Aujourd'hui, le cadenas est mis. C'est du concret et ça nous réjouit fortement », a-t-il indiqué. Le porte-parole a également dit sa confiance en la réalisation par le gouvernement des promesses faites au village sur le dossier de la décharge.