Cote d'Ivoire: Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an 2019 - Communiqué de la Direction générale du protocole d'État

document

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à SEM Alassane Ouattara, Président de la République, aura lieu le lundi 7 janvier 2019

Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an 2019 : Communiqué de la Direction générale du protocole d'État

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, aura lieu le lundi 7 janvier 2019, de 9 h 00 à 13 h 15 minutes, au Palais de la Présidence de la République, selon l'ordre de passage ci-après:

09H00 - 09H15 : Groupe I

- Monsieur le Vice-Président de la République ;

- Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;

- Monsieur le Président du Sénat

- Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État;

- Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la République ;

- Monsieur le Ministre d'État ;

- Mesdames et Messieurs les Ministres ;

- Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la République ;

- Madame le Directeur de Cabinet du Vice-Président de la République ;

- Monsieur le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;

- Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;

- Madame et Messieurs les Secrétaires d'État

- Monsieur le Gouverneur du District Autonome d'Abidjan ;

- Monsieur le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro.

09H30 - 10H00 : GROUPE II 09H20 - 09H30 : Installation du groupe II composé comme suit :

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales

- Messieurs les Consuls Honoraires

- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs de Côte d'Ivoire au Département Central

10H05 - 10H30 : GROUPE III 10H05 - 10H15 : Installation du groupe III composé comme suit :

- Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ;

- Mesdames et Messieurs les Membres de la Délégation du Sénat ;

- Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Constitutionnel ;

- Madame la Présidente de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

- Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

- Madame le Premier Avocat Général du Parquet Général près la Cour Suprême ;

- Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour Suprême ;

- Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour des Comptes

- Mesdames et Messieurs les Avocats Généraux ;

- Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'Appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Commerce d'Abidjan;

- Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Commerce d'Abidjan ;

- Messieurs les Présidents des Tribunaux de Première Instance d'Abidjan et de Yopougon ;

- Madame la Présidente du Tribunal du Commerce d'Abidjan ;

- Messieurs les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance d'Abidjan et de Yopougon ;

- Mesdames et Messieurs les Membres de la Délégation du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ;

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de l'Ordre de la Grande Chancellerie ; - Mesdames et Messieurs les Membres de la Médiature;

- Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de la Commission Électorale Indépendante ;

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

- Mesdames et Messieurs les Membres de l'Inspection générale d'Etat.

10H35 - 11H00 : GROUPE IV 10H35 - 10H45 : Installation du groupe IV composé comme suit :

- Madame et Messieurs les Préfets de Région ;

- Madame et Messieurs les Présidents des Conseils régionaux ;

- Le Bureau de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire ;

- Messieurs les Maires du District d'Abidjan ;

- Monsieur le Maire de Yamoussoukro ;

- Mesdames et Messieurs les Présidents ou Secrétaires Généraux des Partis et Groupements politiques.

11H05 - 11H30 : GROUPE V 11H05 - 11H15 : Installation du groupe V composé comme suit :

- Monsieur le Général de Division, Chef d'État-Major Général des Armées;

- Monsieur le Général de Brigade, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;

- Monsieur le Contrôleur Général, Directeur Général de la Police Nationale ;

- Messieurs les Directeurs Généraux des Douanes, des Eaux et Forêts, des Affaires Maritimes et Portuaires ; - Et leurs Collaborateurs ;

11H35 - 12H00 : GROUPE VI 11H35 - 11H45 : Installation du groupe VI composé comme suit :

- Monsieur le Président de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines;

- Madame et Messieurs les Présidents des Universités publiques de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;

- Madame la Présidente de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de la Commission d'Accès à l'Information d'intérêt public et aux Documents Publics ; - Monsieur le Président du Conseil National de la Presse ;

- Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Publicité ;

- Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

- le Président de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Electricité ; - Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires ;

- Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseil d'Administration et Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques ;

- Mesdames et Messieurs les Représentants du Secteur Privé et des Structures ci-après : CGE-CI ; FIPME-FIPMI ; APEX-CI ; CEPICI ; UGECI ; MPME ; UNETEL ; CNE-CI ;

- Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Côte d'Ivoire ;

- Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de Côte d'Ivoire ;

- Madame la Présidente de l'Ordre des Architectes ;

- Monsieur le Président de l'Ordre des Pharmaciens ; - Monsieur le Président de l'Ordre des Médecins ;

- Monsieur le Président de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes ;

- Monsieur le Président de l'Ordre des Vétérinaires ;

- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Ingénieurs-Conseils ;

- Monsieur le Président de l'Ordre des Urbanistes ;

- Monsieur le Président de l'Ordre des Géomètres Experts

- Monsieur le Président de l'Ordre des Experts Comptables ;

- Monsieur le Président du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers ;

- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs ;

- Monsieur le président de l'Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de l'Association des Sociétés d'Assurances de Côte d'Ivoire ;

- Monsieur le Président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) ;

- Messieurs les Secrétaires Généraux des Centrales syndicales : UGTCI - DIGNITE - HUMANISME - FESACI - UNATRCI ;

- Monsieur le Président de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme (LIDHO) ;

- Monsieur le Président du Mouvement Ivoirien des Droits de l'Homme (MIDH) ;

- Monsieur le Président d'Action pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) ;

12H05 - 12H45 : GROUPE VII 12H05 - 12H15 : Installation du groupe VII composé comme suit :

- Monsieur le Vice-Président et trente (30) Membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels;

- Monsieur le Président et trente (30) membres du Forum National des Confessions Religieuses

- Monsieur le Président et trente (30) membres du Conseil Supérieur des Imams (COSIM).

12H45 : Fin de la présentation des vœux de Nouvel An à Monsieur le Président de la République.

12H45 : Cocktail offert par Monsieur le Président de la République dans les jardins du Palais de la Présidence de la République

13H15 : Fin de la cérémonie

N.B : - Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes avant l'heure de passage indiquée dans le communiqué.

Les cartons d'invitation sont à retirer au Ministère des Affaires Etrangères, auprès de la Direction Générale du Protocole d'Etat, du jeudi 27 décembre 2018 au jeudi 03 janvier 2019, de 09 heures à 17 heures.

Pour toute information, veuillez appeler aux numéros suivants : 20.32.77.00 03.36.36.21.

Abidjan, le 24 décembre 2018

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PROTOCOLE D'ÉTAT HYPOLITE K. YÉBOUÉ