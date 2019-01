Cote d'Ivoire: Handball - Aboubacar Karaboué évoque ses priorités

Le Dr Aboubacar Karaboué a été élu à la tête de la Fédération ivoirienne de handball en février 2018 pour un mandat de quatre ans. Il a succédé au colonel Joseph Ouéréga.

La Fédération ivoirienne de handball (Fihb) a bouclé sa saison 2018 en décembre, avec les finales de la Coupe nationale et du championnat de deuxième division. Une première saison qui a été en deçà des espérances, en raison des mauvais résultats enregistrés sur le plan international. Pour 2019, d'autres défis attendent le nouveau président de la Fédération qui a fixé ses priorités. Il s'agit notamment de la formation et de la recherche de moyens. Concernant la politique de la formation, le Dr Aboubacar Karaboué entend mettre sur pied deux académies de handball. « Une sera mise en place à Abidjan, en partenariat avec la Fédération française de handball et la Confédération africaine de handball. L'autre sera basée à Yamoussoukro. Ces Académies nous permettrons d'avoir un vivier d'athlètes pour les sélections », a expliqué le président de la Fihb dans un entretien avec un confrère en ligne.

L'autre priorité de la Fédération version Karaboué, c'est la recherche de moyens. « Malheureusement, l'Etat n'injecte plus autant de moyens dans les disciplines comme les nôtres », constate-t-il. « Il faut donc discuter avec l'Etat afin qu'il puisse nous accompagner de façon précise dans un certain nombre de projets que nous lui soumettrons », a-t-il ajouté. Mais avant toutes ces démarches, son équipe et lui entendent tirer les leçons de leur première année de mandat. « Si nous voulons arriver à des résultats, il va falloir faire beaucoup de changements dans notre manière de fonctionner », a reconnu le président de la Fihb.

Le Dr Aboubacar Karaboué a été élu à la tête de la Fédération ivoirienne de handball en février 2018 pour un mandat de quatre ans. Il a succédé au colonel Joseph Ouéréga.