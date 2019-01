Seychelles: Une confiture unique à base de coco de mer arrive aux Seychelles

Vous cherchez une délicieuse confiture? Alors ne cherchez plus, une nouvelle marque de confiture à base de noix de coco de mer vient d'être mise sur le marché aux Seychelles.

Produite localement par Willow Ventures, la confiture est une idée originale de Wilson Nancy, ingénieur civil de profession, et de David Low Yoke, qui travaille à son compte.

«L'idée de cette confiture faisait partie d'une obligation au sein de notre plan d'affaire présenté l'année dernière aux autorités. Dans le cadre de notre plan, nous devions fabriquer d'autres produits avec le coco de mer en plus d'utiliser la noix pour la vente aux touristes », a déclaré M. Nancy. Le noyau était également exporté vers la plupart des pays asiatiques.

Au sujet du coco de mer, M. Nancy a déclaré: «C'est un trésor naturel unique des Seychelles et l'utilisation des sous-produits a toujours été un appel des habitants. Comme le coco de mer est un mets rare, nous voulons que les habitants aient la possibilité d'en goûter. »

Le Lodoicea, plus communément appelé coco de mer, est la plus grosse noix du monde et est endémique aux Seychelles, un groupe d'îles de l'océan Indien occidental.

Photo : La confiture de coco de mer est traitée localement par Willow Ventures. (Gerard Larosse, Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

La production de la confiture intervient après que le gouvernement eut approuvé l'exportation du coco de mer en tant que produit à valeur ajoutée.

C'était dans le discours sur l'état de la nation, au mois de février 2017, que le président de la nation insulaire, Danny Faure, a annoncé l'interdiction d'exporter la noix de coco de mer non transformé. L'interdiction est entrée en vigueur au mois de mars. M. Nancy a déclaré que l'entreprise ne produirait qu'une centaine de pots par mois.

La confiture est disponible exclusivement au restaurant Le Rendez Vous, récemment ouvert dans la capitale, Victoria, et au magasin Duty Free de l'aéroport international des Seychelles. Elle coûte 25 $.

"La matière première étant en quantité limitée, exclusive et authentique, nous ne pouvons donc pas nous permettre de la vendre partout", a déclaré M. Nancy.

M. Nancy a ajouté que «l'exportation des noyaux séchés était une approche paresseuse quand un travail pouvait être fourni aux Seychellois pour traiter les noyaux avec des approches à valeur ajoutée de ce dont nous avons été béni. Nous voulons y ajouter de la valeur afin de pouvoir en tirer plus d'avantages. "

Lors de la foire culinaire de Praslin un artisan avait produit de la glace de coco de mer, mais le produit n'a pas été exploité Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Au mois d'avril de cette année, M. Nancy a annoncé que la société envisageait de lancer le tout premier brandy à base de coco de mer. "L'idée est d'avoir autant de produits à base de coco de mer qui seront également appréciés par le marché international."

Willow Ventures est l'une des trois sociétés locales dont l'application a été choisie pour traiter ce noyau. La directrice générale de la conservation et de la gestion de la biodiversité au ministère de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique, Marie-May Muzungaile, a déclaré à la SNA que les trois sociétés - Willow Ventures, Island Scent et Bill & Co Pty Ltd - avaient été choisies suite à l'appel d'offre du mois de mai 2017.

«Les propositions choisies ont été celles qui, de l'avis du comité de sélection, ont donné plus de valeur au noyau de coco de mer», a déclaré Mme. Muzungaile.

Un noyau de noix de coco séché connu sous le nom de copra à côté d'un coco de mer séché (SIF) Photo License: CC-BY

Mme. Muzungaile a déclaré que deux des entreprises exportaient déjà le noyau avant l'imposition d'une interdiction, alors que les deux autres sont nouvelles dans l'industrie. «En plus de cela, ils ont présenté des propositions incluant des éléments de recherche ainsi que le développement de nouveaux produits, dans la gastronomie et la cosmétique, entre autres.

Willow Ventures, qui a été créée en 2011, exerce des activités dans d'autres secteurs tels que le commerce de détail et la construction. Elle possède une exploitation fruitière commerciale dans le district de Takamaka, à l'extrême sud de l'île principale de Mahé.