Ile Maurice: Rentrée scolaire - La ruée vers les magasins

Si le coût des manuels ne pèse plus lourd dans la balance, celui des uniformes et chaussures, entre autres, ne cesse d'augmenter. Du moins, c'est ce que déplorent certains parents, que nous avons rencontrés hier, pendant qu'ils faisaient leurs achats.

Après les fêtes, la «défaite». À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, c'est la ruée vers les magasins d'uniformes, de chaussures et autres fournitures scolaires. Et ça coûte. Au primaire, il faut compter environ Rs 5 000 pour un écolier et Rs 7 000 pour un collégien, en ce début d'année scolaire. Tour d'horizon...

À 10 heures, hier matin, les parents étaient alignés devant un magasin d'uniformes très connu à Port-Louis. Alors que la reprise économique se fait tout doucement, les parents n'ont pas attendu pour s'assurer que leurs petits seraient bien équipés à la rentrée.

«Si le coût des manuels scolaires ne pèse plus lourd dans la balance, celui des chaussures, des uniformes ainsi que des fournitures, lui, ne cesse d'augmenter», déplore un parent dont l'enfant fera son entrée en Grade 8 cette année. En effet, depuis l'an dernier, les manuels pour le secondaire ont été standardisés et ne coûtent, en moyenne, plus que Rs 80 chacun.

«Pour mon enfant, je prévois près de Rs 15 000. J'avais déjà commencé à faire mes achats et il ne me reste plus que quelques livres», explique Françoise Lolotte. Pour un enfant au secondaire, il faut compter environ Rs 1 000 pour les manuels scolaires, Rs 5 000 pour les uniformes et quelque Rs 3 000 pour les chaussures et autres fournitures scolaires.

Pour Jaysan Toolsee, qui a lui deux enfants, ce sont surtout les dépenses associées au School Certificate qui pèseront lourd dans la balance aujourd'hui. «Ma fille entre en Grade 11 et avec les livres pour le collège et les manuels que les enseignants demandent pour les leçons... ça coûte», lâche-t-il.

Mais ce ne sont pas que les parents des écoliers et des collégiens que se plaignent. Dreesha, une habitante de Mare-d'Albert, dont le fils entre à l'école maternelle cette année, avance qu'il lui faudra dépenser Rs 8 000 pour les frais scolaires. «Il y aura aussi l'assurance scolaire à payer. Sans compter l'uniforme, les chaussures et tout le matériel, comme la peinture, etc.»

Les manuels scolaires arrivent... lundi

Panique. À une semaine de la rentrée scolaire, les parents peinent à trouver les livres pour les élèves qui entrent au secondaire cette année. Les livres pour les Grades 7 et 8 semblent avoir pris du retard. Mais les librairies se veulent rassurantes : l'ensemble des livres devrait être livré lundi. «Tous les livres sont de l'Édition de l'ocean Indien. Il faut compter du temps pour l'écriture, l'editing, la recherche, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain», soutient Prithviraj Fowdar, directeur de la librairie Bookcenter. «Les livres seront livrés au plus tard mercredi.» Quels sont les livres manquants ? Pour le Grade 8, il n'y a que des manuels pour trois sujets qui sont disponibles, soit les mathématiques, la littérature anglaise et le français. Pour le Grade 7, il faut compter plus de la moitié des titres absente des rayons.