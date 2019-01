Congo-Kinshasa: La compilation continue, l'opposition dénonce des fraudes

La compilation des résultats se poursuit en République démocratique du Congo où les résultats sont officiellement attendus dimanche 6 janvier. Du côté de l'opposition, on continue de dénoncer des cas de fraudes et d'entraves au niveau des centres locaux de compilation des résultats, les CLCR.

Me Jacquemain Shabani est le chef de la centrale électorale de l'UDPS du candidat à la présidentielle Félix Tshisekedi. Il s'est rendu vendredi soir dans l'un des CLCR de la capitale, celui de Kalamu. Il assure que ses témoins ont empêché une tentative d'introduire 14 machines, PV et bulletins qui pour lui proviennent sans doute d'un bureau clandestin de vote.

Le jour du vote nous avions dénoncé plusieurs candidats qui détenaient dans leur domicile des machines à voter (... ) On nous fait savoir ici que ces machines avaient disparu et qu'elles ont été retrouvées (... ) Si elles avaient disparu, elles doivent aller faire l'objet d'une enquête dans les bureaux de la police mais elles ne peuvent pas revenir et faire l'objet de la compilation avec tous les autres bulletins de vote

Me Jacquemain Shabani dénonce des entraves dans l'accès de ses témoins dans les CLCR de la ville-province de Kinshasa, notamment dans les communes de Nsele et Ndjili. Du côté de la Céni, on rappelle qu'il était demandé aux partis de redonner par un simple courrier les noms de témoins qui viendraient assister à la phase de compilation, vu qu'il y avait plus d'un million de témoins pour moins de 180 CLCR.

Mise en cause par Me Jacquemain Shabani, Colette Tshomba, candidate à la députation nationale pour le compte du FCC, dément vigoureusement les allégations portées à son encontre.

Il s'agit là d'un montage et je suis surprise qu'au stade actuel on me parle des machines qui viendraient de mon domicile, j'ai jamais vu des machines chez moi et je ne sais pas qui pourrait les amener chez moi

Le candidat à la députation provinciale, Prince Mpenge, dit pour sa part avoir découvert des PV favorables au candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, dans un dépotoir devant le centre de compilation des résultats de Lemba à Kinshasa.

Comment on peut expliquer que les PV de Kingabwa, de Mombele, de tous les 14 quartiers de Limete, des PV originaux et des copies, tout se retrouve là dans ces ordures (... ) C'est manifestement un acte politique délibéré pour faire disparaitre les PV du candidat Martin Fayulu

La Céni dit avoir été informée de ce cas, mais dément que ces PV proviennent de plus d'un centre de vote. Une enquête serait en cours.

Une vingtaine de mouvements citoyens et de personnalités de la société civile lancent un appel à la Céni, à la Cenco et à la population. Ils réclament eux aussi la vérité des urnes.

Nous mettons en garde monsieur Nangaa que nous n'accepterons aucun résultat qui sera contraire à l'expression populaire manifestée le 30 décembre 2018