Madagascar: Motocros - 4H HONDA - Deux jours de fête à Imerintsiatosika

L'ancienne piste de slalom sera réaménagée en terrain de cross.

Jubilé. Les 4 Heures Honda célèbrent leur vingtième anniversaire cette année. Afin de le marquer comme il se doit, Madauto, représentant de la marque japonaise, prévoit d'organiser un événement unique et grandiose, sur deux jours. Comme à l'accoutumée, la plus mythique des courses d'endurance à Madagascar se tiendra au mois de mars, vers la fin de la saison pluvieuse. Concernant le site, pas de changement, puisque les pilotes s'affronteront toujours autour du circuit Total Karting Madagascar à Imerintsiatosika, comme en 2016, 2017 et 2018.

Pour cette vingtième édition, les 4 Heures Honda se diviseront en deux parties. « Le samedi, nous aurons un prologue sur un tracé d'environ un kilomètre. Les résultats de ce prologue détermineront la position des motards sur la grille de départ. Le dimanche, nous aurons la course de quatre heures autour du site d'Imerintsiatosika », annonce-t-on auprès de Madauto.

Nouveau circuit

Depuis une dizaine de mois, le représentant de Honda collabore avec le Total Karting Madagascar, pour l'aménagement d'un nouveau circuit. L'ancienne piste de slalom, derrière les gradins, sera ainsi transformée en terrain de cross. « Des engins Caterpillar de chez Henri Fraise y sont affectés depuis l'année dernière. Le circuit sera opérationnel bientôt », rajoute-t-on auprès de Madauto. Celui-ci sera inauguré en grandes pompes en mars, puisqu'il sera utilisé pour la première fois en course officielle durant cette vingtième édition.

Si les 4 Heures Honda sont devenues aussi célèbres, c'est qu'elles offrent chaque année de superbes bagarres entre les meilleurs pilotes malgaches et les invités de marque de l'étranger, comme Fabien Planet, victorieux l'an passé en compagnie de Tsirava Razafimahefa.

En revenant un peu plus en arrière, on se souvient que tout avait débuté avec le Trophée Chantrieux en 2000. L'appellation « 4 Heures Honda », quant à elle, est née quelques années plus tard. Aujourd'hui, tous les coureurs rêvent de l'intégrer à leur palmarès, sachant qu'un succès aux 4 Heures est pratiquement du même acabit qu'un titre de champion national.