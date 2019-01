Algérie: 2018/Tébessa - Lancement du projet de phosphate de Bled El-Hadba

Tebessa — L'année 2018 à Tébessa a été marquée par le début de concrétisation du projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate de la région de Bled El-Hadba, située dans la commune de Bir El-Ater (90 km au Sud de Tébessa).

Longtemps attendu, le complexe de la région de Bled El Hadba est le "plus important projet industriel lancé en Algérie depuis près de dix ans", affirmait le 26 novembre dernier dans la région d'Oglet Ahmed (22km de Bir El Ater), le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, au cours de la cérémonie de signature de l' accord de partenariat pour la réalisation du complexe, entre Sonatrach, Asmidal-Manal et le partenaire chinois représenté par le groupe Citic.

Pour les habitants de la commune frontalière Bir El Ater, le projet du complexe de phosphate ne garantira pas seulement des postes de travail, mais aura le mérite de relancer le développement de toute la région et confortera la stratégie économique hors hydrocarbures.

Le méga-projet de transformation du phosphate de Bled El-Hadba, dont la réserve est estimée à 500 millions de tonnes, constitue un "acquis supplémentaire" pour la wilaya de Tébessa, assure le directeur général de Ferphos, Mokhtar Lakehal.

"En cours de réalisation et avec son entrée en service, le projet intégré du complexe de phosphate apportera des changements radicaux dans le paysage économique de la wilaya, garantira la création de richesses, l'ouverture de milliers de postes d'emploi et insufflera une dynamique économique sans précédant", souligne confiant le responsable.

Plus de 6 milliards de dollars d'investissement, mise en exploitation en 2022

Un investissement "important" dépassant les 6 milliards de dollars a été alloué pour la concrétisation du projet intégré de transformation du phosphate, dont la mise en exploitation, prévue pour 2022, devra permettre d'augmenter la production nationale de phosphate, acides phosphoriques et ammoniac de 2 millions de tonnes actuellement à 10 millions de tonnes par an, et d'assurer des revenus financiers en devises dépassent 1,9 milliard de dollars par an, selon la fiche technique du projet.

Ce projet stratégique, qui assurera l'extraction de phosphate de la mine de "Bled El-Hadba" dans la région sud de la wilaya, et sa transformation au niveau de plusieurs usines, permettra l'émergence d'une industrie de transformation structurée et génératrice de richesses avec plus de 3.000 emplois directs et indirects, ainsi que 14.000 emplois après la réalisation des usines connexes.

Le projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate, dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la partie chinoise, est réparti entre "Bled El-Hadba" à Tébessa sur une superficie de 2045 hectares, Oued Keberit à SoukAhras sur 1 484 ha, Hdjar Essoud à Skikda qui s'étale sur 149 ha ainsi que le port d'Annaba sur 42 ha.

Expropriations et déclassement des terres agricoles pour le lancement du chantier

Le projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate pour lequel, le PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumene Oueld Kaddour, signataire d'accord pour la partie algérienne, s'est engagé à mobiliser tous les moyens nécessaires matériels et humains pour sa concrétisation, est déjà lancé.

La concrétisation sur le terrain du projet intégré d'exportation et de transformation du gisement de Bled El Hadba, dans la commune de Bir El Ater, a été d'ores et déjà lancée avec des expropriations pour utilité publique de 139 familles résidant dans les alentours du gisement de phosphate.

Dans le même contexte, 250 aides financières à l'habitat rural ont été attribuées aux familles concernées pour la réalisation d'habitations sous forme de groupements urbains dotés de toutes les commodités et un montant de 92 millions de dinars a été mobilisé par la société des mines de phosphate, Somiphos de Tébessa, filiale Ferphos, pour l'indemnisation de ces familles.

Aussi, fin décembre dernier, le Conseil des ministres a validé deux opérations de déclassement de terres agricoles pour la concrétisation du projet intégré d'extraction et d'exploitation du phosphate de Tébessa.

Le premier déclassement concerne 496 hectares de terres agricoles de faible rendement, répartis à travers la wilaya d'El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Tébessa, pour le dédoublement et la modernisation, sur 394 kilomètres, de la voie ferrée minière allant du gisement phosphatier dans la wilaya de Tébessa au port d'Annaba.

Le second déclassement concerne 4,5 hectares de terres agricoles inexploitées et constituées de maquis, situées dans la commune de Filfila, dans la wilaya de Skikda.

Cette assiette foncière accueillera une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 70.000 m3/jour, destinée notamment à deux unités de production d'engrais dans la zone de Hadjr Soud (wilaya de Skikda).