Congo-Brazzaville: Sécurité - Port des insignes de grades par les policiers promus

Le directeur général adjoint de la police (DGAP), le colonel André Fils Obami-Itou, a présidé, le 5 janvier, à Brazzaville la cérémonie de port d'insignes de grades au titre du premier trimestre 2019.

Deux colonels, deux lieutenants colonels, six commandants, cinq capitaines, neuf lieutenants et de nombreux adjudants chefs ainsi que des brigadiers chefs de la direction générale de la police ont bénéficié de la confiance de leur hiérarchie. S'adressant à ces policiers, le DGAP a indiqué : « Aux promus, prouvez à vos collèges, à la hiérarchie que votre élévation est justifiée et méritée ».

Dans l'exercice de leur fonction, les policiers sont astreints au respect de leur déontologie professionnelle, à la loyauté et à la discipline. Réputé pour l'observance de la discipline, le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de ses supérieurs. « La discipline est au cœur de notre travail. Ce n'est qu'un ordre que nous devons suivre et instruire aussi nos subordonnés à s'appliquer car fini le temps de la rigolade. Nous allons de l'avant parce que la discipline est de mise et allons continuer à travailler pour bénéficier de la gratitude », a indiqué le colonel Francis Jocelyn Koubemba, chef du personnel à la direction générale de la police.

Pour sa part, le commandant du groupement mobile de la police, le colonel Guy Jonas Tsiba, a dit : « Comme tout humain qui a bénéficié de la confiance de sa hiérarchie, je suis joyeux. Nous sommes engagés pour une exécution convenable des ordres ».