Madagascar: Nosy-Be - Des Spots de plongée reconnus pour attirer les touristes

Les spots de plongée figurent parmi les atouts de Nosy-Be, pour attirer de nombreux touristes.

La plongée sous-marine est possible toute l'année à Nosy-Be, grâce à une visibilité agréable jusqu'à 40m sur les spots les plus calmes. C'est ce qu'a indiqué la revue Nosy-Be Island dans son édition de janvier 2019. En effet, cette île est considérée comme l'une des plus belles destinations de plongée de l'Océan Indien. « Barracudas, thazards, des raies-aigles, poissons coffre, poissons flutes, carangues, raies mantas, loches, mérous, rascasses et toute une faune pleine de couleur, sont au rendez vous pour émerveiller chacun selon son niveau avec des plongées allants de 4 à 40m », ont indiqué les promoteurs de la destination.

Avec les croisières, il s'agit d'une zone très visitée, avec près de 30 clubs de plongée pour ce petit archipel qu'est Nosy-Be. Selon les informations véhiculées, chaque club dispose de son moniteur et respecte toutes les conditions d'un club pour assurer la sécurité. Du côté des plongeurs, les choix du club se basent souvent sur la localisation, la qualité de matériels et l'ambiance. Bref, Nosy-Be dispose d'un panel complet de faune et de flore marine et également divers types de plongée comme la plongée dérivante, la plongée profonde, la plongée épave, ou simplement le baptême.