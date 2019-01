Madagascar: Jirama - Reprise des délestages tournants

L'énergie fournie par la JIRAMA n'arrive plus à satisfaire la demande. En effet, le niveau des eaux dans les barrages hydrauliques ne cesse de diminuer pendant cette période d'étiage.

A cela s'ajoute la défaillance des centrales thermiques faute de carburants. Du coup, la JIRAMA se voit obligée de procéder à la reprise des délestages tournants dans tout Madagascar, a-t-on communiqué. Un programme de délestage est ainsi mise en œuvre depuis hier soir, entre 17 heures jusqu'à 22 heures dans plusieurs quartiers de la Capitale.

Coupure d'eau. Ce programme susceptible de flexibilité tiendra compte de la disponibilité des équipements de la société nationale de production d'eau et d'électricité, a-t-on poursuivi. Notons qu'une partie des quartiers sont privés d'électricité entre 17 heures et 19 heures 30. On peut citer, entre autres, Ankorondrano, Anosivavaka, la Cité d'Ambohipo, Ambatomaro et Tsarahonenana ainsi qu'Ampefiloha, Andohatapenaka, Andoharanofotsy, Iavoloha, Ilafy et Fiaferana. Par contre, les quartiers d'Ankadifotsy, d'Andraharo, d'Ambohimanarina, d'Ambaranjana, d'Anosizato, d'Imerintsiatosika jusqu'à Analavory seront tour à tour privés d'électricité entre 19 heures 30 jusqu'à 22 heures. En dehors de ces heures indiquées, ils seront normalement alimentés en électricité, d'après toujours les explications de la JIRAMA. Mais ce n'est pas tout ! Cette société a également indiqué que la coupure de courant pourrait avoir des répercussions inévitables sur la production et la distribution d'eau potable au niveau des abonnés.