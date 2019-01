Madagascar: Second tour de la présidentielle - Le comportement des candidats fustigé par les observateurs nationaux

Le Kmf/Cnoe (Comité National d'Observation Electorale), la commission épiscopale « Justice et Paix » et l'association « Liberty 32 », qui ont suivi de près le processus électoral, ont effectué, hier au Bucas Antanimena, une déclaration commune sur l'observation du second tour de la présidentielle.

D'une manière générale, avec les 2 801 observateurs déployés dans 3 653 bureaux de vote de 114 districts sur les 119, la transparence, selon eux, a été plus ou moins au rendez-vous et la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) a conjugué des efforts considérables au niveau de l'éducation électorale et de la distribution des cartes d'électeurs et a fait en sorte de respecter sa neutralité.

Dénigrement mutuel. Néanmoins, ces entités n'ont pas manqué d'attribuer des notes très négatives aux deux candidats finalistes du second tour. Elles ont signalé « des campagnes de provocation et de dénigrement mutuel de la part des deux camps, à travers les médias et les réseaux sociaux » ; ce qui relève purement et simplement des « violences physique et verbales », pour reprendre leurs termes. Dans cette optique, nous ne sommes pas sans savoir que les invectives sont loin d'être tolérées par le droit positif malgache. Mais ce n'est pas tout. Les deux candidats, lors des deux face-à-face sur les médis publics, « ne se sont pas comportés dignement conformément à leur statut » et l'ossature de leur programme respectif demeure « floue ». Des faits qui n'ont pas laissé les téléspectateurs indifférents.

Respect des institutions. Par ailleurs, les conférenciers ont été interrogés sur la situation actuelle qui prévaut dans le pays, en l'occurrence, les allégations de fraudes émanant du camp du candidat Marc Ravalomanana et les conséquences qui en résultent. « Le dernier mot appartient à la HCC (Haute Cour Constitutionnelle). C'est elle qui va proclamer les résultats officiels de la présidentielle. Dans cette optique d'idée, nous exhortons les candidats à respecter les institutions », met en exergue le président du Kmf/Cnoe, Andoniaina Andriamalazaray.

Affaires internes. Enfin, le Kmf/Cnoe, « Justice et Paix » et « Liberty 32 » estiment qu'« il serait souhaitable que l'Etat se prépare financièrement aux différentes échéances électorales car (... ) les élections sont les affaires internes d'une Nation ». Une manière de mettre en relief la souveraineté nationale de Madagascar. « Nous ne boudons pas les donateurs internationaux, notamment les contributeurs au projet Sacem (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar), mais nous considérons que c'est l'Etat malgache qui doit contribuer grandement dans le financement des élections », précisent le président du Kmf/Cnoe et le révérend père de la commission épiscopale « Justice et Paix ».