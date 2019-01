Soudan: Les partis d'Aljazeira condamnent le sabotage et la désintégration

Médani — Les parties au dialogue national dans l'état d'Aljazeira soutiennent les politiques du gouvernement de l'état visant à instaurer la sécurité et la stabilité.

C'était lors de la réunion conjointe avec les dirigeants du Parti du Congrès National (PCN) présidée par M. Mubarak Mahjoub, chef adjoint du PCN à Médani.

Mahjoub a exprimé sa fierté vis-à-vis des positions honorables des partis du dialogue national dans l'État et de leur soutien constant aux politiques du gouvernement de réconciliation, de renaissance et du parti au pouvoir, qui ont une incidence positive sur la stabilité de l'État et sa sécurité,

Pour sa part, M. Tayeb Zine El Abidine, chef du Parti du Front Soudanais a déclaré que son parti était d'accord avec la politique du gouvernement et a déclaré soutenir le PCN et que le Front Soudanais condamne le sabotage et la désintégration de certains partis du dialogue national.

Il s'est adresse également a la réunion chacun de Professeur Bakhit Fadlullah Kajo du Parti National Soudanais, M. Atef Abdelkader Osman du Parti du Front National, Asmet Hajo, président du Parti Fédéral Umma et M. Abdul Rahman Issa du Parti Libération et Justice.