Madagascar: ES-DES - Promotion de l'économie solidaire jusqu'à l'auto-développement

Plus expériméntés. Les étudiants au sein de l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES) le sont.

En effet, ils ont directement mis en pratique toutes les connaissances acquises durant leurs deux années d'études, grâce à un stage pré-emploi fourni par cette école de développement, elle-même, en collaboration avec l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) et ses partenaires. « Aux termes de leurs stages à Ambohimandroso et à Ampitatafika, ces étudiants ont pu promouvoir l'économie solidaire jusqu'à l'auto-développement des communautés locales bénéficiaires des interventions de cette ONG, et ce, quel que soit leur parcours », a expliqué Mamenosoa Michel, responsable pédagogique de l'ES-DES lors d'une rencontre avec la presse hier.

Gestion des recettes. Notons que cette école supérieure propose notamment quatre filières, à savoir, l'Agronomie, la Gestion, l'Economie et le Travail Social. « En 1re année, ces étudiants ont fait juste une approche pour mieux découvrir la réalité au niveau du monde rural. Et en 2e année, ils commencent à mettre en pratique sur le terrain tout ce qu'ils ont appris durant les cours. A titre d'illustration, les étudiants en Agronomie appliquent les techniques de cultures maraîchères plus performantes ou les techniques de bouturage et de greffage ou l'agro-foresterie ou bien la bonne conduite d'élevage sous la supervision des techniciens de l'ONG ACDM », a-t-il poursuivi. Pour les étudiants en Gestion, ils intégrent les ménages ruraux en les aidant à améliorer leurs sources de revenu via des activités génératrices de revenus tout en réduisant leur coût de revient. La gestion proprement dite de leurs recettes ou bien de leurs productions ainsi que le ré-investissement dans leurs propres activités ou pour l'entretien et la maintenance des équipements et matériels de production, sont également transmis aux communautés bénéficiaires. « L'objectif est de solliciter ces dernières à avoir leur auto-développement ou la capacité de se développer sans l'aide extérieure », a-t-il enchaîné.

Groupe de développement. Dans la même foulée, les étudiants dans la filière Economie toujours en 2e année, promeuvent l'économie solidaire qui se définit comme une économie de proximité visant à regrouper des acteurs de développement opérant dans divers secteurs. Cette intiative contribue à un développement social et durable via la satisfaction des besoins de base d'une communauté et l'équité sociale. « Un groupe de développement est ainsi créé au niveau de chaque fokontany. Les membres peuvent être un paysan disposant de cheptel de zébus qui fournissent des fumiers, un autre qui a des semences de qualité, un 3e paysan possédant une plus grande parcelle de terrain et un 4e qui a les moyens d'investir. Leur regroupement permet de réaliser une activité économique rentable », a fait savoir Mamenosoa Michel.

Opérationnels. Quant aux étudiants de la filière Travail Social, ils sensibilisent et mobilisent ces acteurs de développement à mener des actions collectives tout en insérant les personnes marginalisées à prendre part aux activités afin que chacun puisse avoir un développement autonome. En tout, « ces étudiants de l'ES-DES effectuent des travaux de recherche sur le terrain. Ils identifient les problématiques de développement des communautés concernées et proposent des solutions dans le cadre de leurs rapports de stage. Un certificat de stage a été ensuite remis à 35 étudiants à la fin de leurs stages. Ce qui leur permettra d'avoir des bagages pour être opérationnels aux termes de leurs études. Notre but est de les former à créer leurs propres projets de développement », a conclu Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de l'ES-DES.