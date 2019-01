Cote d'Ivoire: Illumination festive du district d'Abidjan - Le rêve arc-en-ciel d'Apoteoz prend fin le 31 janvier

Dans un contexte politique qui affiche une certaine grisaille, ternissant tout aussi la météo économique, culturelle et sociale pourtant marquée par la volonté de tous les ivoiriens à aller à la réconciliation et à la fraternité vraie, il a fallu que l'étincelle soit ravivée par Abidjan perle de lumières.

En effet, des propos de la marraine, Dominique Ouattara, Première dame, et ceux de sa représentante lors des feux d'artifice qui ont ponctué le passage de 2018 à 2019, Pr Henriette Dagri Diabaté, Grande chancelière de l'ordre national, en passant par le ministre-gouverneur du District d'Abidjan, tous s'accordent en chœur avec les populations, pour dire que c'est un moment de retrouvailles entre fils et filles de la Côte d'ivoire.

Espérant des lendemains qui chantent. Toutes choses qui font revenir en mémoire, le discours d'investiture de Nelson Mandela, en 1994, en tant que premier Président d'une Afrique du sud délestée de ses oripeaux de l'apartheid et qui porta sur les fonts baptismaux, la nation irisée : « Une nation arc-en-ciel, en paix, avec elle-même et avec le monde ». Autant de références qui, face à l'engouement populaire à l'endroit d'Abidjan Perle de Lumières, fondent une lueur d'espoir de voir toutes les filles et tous les fils de la Côte d'ivoire se retrouver autour des couleurs du drapeau national pour célébrer leur fraternité. Une fraternité qui ne saurait être altérée sur aucun autel d'intérêt autre que celui de la mère-patrie.

En toute unité dans la diversité, quelle que soit l'adversité, pour bâtir la patrie de la vraie fraternité et de l'hospitalité. Car, comme la personnalité Mandela, la Côte d'ivoire a son icône éternelle, apôtre du dialogue et de la paix, Félix Houphouët-Boigny, qui avait déjà tracé les sillons et semé les graines de ce grand rêve d'une nation riche de sa diversité et unie dans sa pluralité. Une nation, elle aussi, arc- en-ciel. il est à noter que la magie de Apl continue jusqu'au 31 janvier 2019.