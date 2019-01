Cote d'Ivoire: Abidjan perle de lumières 2018 - Une fête aux couleurs de la réconciliation et d'un avenir radieux

Pour peu, on aurait oublié l'austérité qui frappe les rendez-vous culturels en Côte d'ivoire, au point que certains ont été ajournés. Mais pas Abidjan perle de lumières, qui assure depuis 8 ans, le passage d'une année à l'autre avec les populations impatientes, venues de toutes les communes et même de la sous-région.

En dépit des conditions financières et budgétaires drastiques. Ce sont les meilleurs qui ont été reconduits : l'immense David Proteau, directeur artistique de Ruggieri et illuminateurs des spectacles des meilleurs artistes dont Beyonce. Outre le son universel, les couleurs nationales (orange blanc vert) ont ivoirisé l'événement.

L'orange, couleur de la santé et de la force, a transporté les plus importantes vitamines affectives. (songeons aux carottes, aux citrouilles, aux oranges et aux papayes) puis coloré le ciel du coucher du soleil le 31 décembre jusqu'au lever du jour le 1erjanvier, date anniversaire du président Ouattara pour célébrer les 77 ans de celui qui, avec son épouse, veille à la belle réalisation du rendez-vous apl en soutenant notamment le gouverneur Beugré Mambé et l'ingénieux directeur de Apoteoz, M. Dao Mamadou. Couleur de la paix, de réconciliation et du pardon, le blanc a évoqué la clarté, la pureté, la salubrité et donné une certitude de grande simplicité.

Le vert représentant la vie et l'espoir a, dans le ciel, rappelé l'herbe et les feuilles fraîches des arbres, de la forêt ivoirienne suspendue au-dessus de la lagune ébrié. Aménager un district pour la célébration du sacrement de la réconciliation, qu'elle soit communautaire ou individuelle, c'est offrir à tous les ivoiriens un chemin de pardon. C'est d'ailleurs pourquoi, la complicité fructueuse, entre le District autonome d'Abidjan et l'opérateur Apoteoz qui a compris l'enjeu de cet événement festif, est à saluer et exige un Festival APL audacieux, luxueux et rigoureux en Décembre 2019.