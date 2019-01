Cote d'Ivoire: Le ministre Amadou Koné annonce 60 milliards de fcfa pour Bouaké

La résidence du ministre des Transports, Amadou Koné à Bouaké, a servi de cadre le vendredi 4 janvier 2019 dans la soirée à une cérémonie de reconnaissance et de remerciement au Chef de l'État, Alassane Ouattara.

« Le discours à la Nation du Chef de l'État le 31 décembre 2018 est pour nous, un discours d'apaisement, de rassemblement et d'assurance. C'est pour lui dire merci et lui réitérer notre soutien que nous avons organisé cette cérémonie d'échanges de vœux », a dit Nanan Gustave, porte parole des 150 chefs traditionnels présents. Dr Paul Dakuyo, représentant le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, Diomandé Sékou, au nom des cadres, Bamba Lama, au nom des chefs de communautés résidents à Bouaké, ont tour à tour loué, les mérites du Chef de l'État, Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du ministre des Transports, Amadou Koné.

Ils ont présenté les vœux de nouvel an au couple présidentiel. Placée sous le signe de la cohésion et de l'unité, la cérémonie a été l'occasion pour le ministre des Transports Amadou Koné de remercier tous les intervenants pour les bons mots à l'endroit du Chef de l'État. À son tour, il a formulé au nom du Président Alassane Ouattara des vœux de santé, longévité, prospérité et surtout bonheur aux populations de Bouaké. Toujours au nom du Chef de l'État, le ministre Amadou Koné a souhaité que l'année 2019 soit pour Bouaké et la région de Gbêkê, une année de paix retrouvée et de cohésion sociale.

« Je souhaite que la cohésion et la solidarité entre les cadres, les élus, les fils et filles de Bouaké se pérennisent comme vous le démontrez aujourd'hui. Qu'il n'y ait plus de barrières entre les uns et les autres à Bouaké et partout en Côte d'Ivoire. C'est dans l'amour en 2019 qu'il faut développer Bouaké dans la paix et dans la fraternité », a dit le ministre des Transports. Il a annoncé un programme de développement d'un coût total de 60 milliards de FCFA décaissés par le gouvernement pour l'amorce économique de la ville. « 13 milliards F CFA seront engagés pour la réalisation de plusieurs kilomètres de routes à Bouaké. 13 autres milliards de nos francs pour les travaux de raccordement électrique. Sans oublier le raccordement du barrage de Kossou au barrage de la loka afin de remédier définitivement au problème d'eau potable. Plusieurs projets seront consacrés aux femmes et aux jeunes. Car le Président Alassane Ouattara tient à Bouaké », a souligné le ministre Amadou Koné.

Il aussi annoncé la construction d'écoles, de centres de santé, d'usines etc. Amadou Koné a fait don de 700 pagnes kita aux chefs traditionnels et de plusieurs tonnes de riz, de lait, de pâtes alimentaires et de bidons d'huile, aux populations.