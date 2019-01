Soudan: La localité de Karnoï connaît un important retour volontaire

Karnoï — Le Commissaire du retour volontaire et de la réinstallation l'émir Taj Eddin Ibrahim Al-Tahir a réitéré l'engagement de la Commission du Retour Volontaire-(CRV) à fournir des services de base et des moyens de subsistance aux personnes déplacées à l'intérieur du territoire.

Lors de son allocution jeudi, il a annoncé le retour volontaire des fils de la localité de 'Karnoï' à la region 'Furawiya', dans le Nord-Darfour en présence du gouverneur de l'État, Mohamed Abad, qui a assisté au retour d'un grand nombre de rapatriés des camps de personnes déplacées et de l'asile.

"Les priorités de la Commission CRV au cours de cette année sont de fournir les services nécessaires après le grand succès de la saison agricole", a-t-il déclaré.

Le Commissaire du retour volontaire a salué les efforts déployés par les habitants de la région de Furawiya pour organiser ce soutien en faveur des rapatriés et a déclaré que le CRV réunissant les participants à la communauté et leurs soins, louait l'esprit des habitants de la région pour soutenir les dons recueillis devant le gouverneur du Darfour-Nord et la délégation qui l'accompagnait.

Al-Tahir a salué les efforts déployés par le Gouverneur de l'état fédéré du Darfour-Nord, Sharif Mohammed Abad, les membres de son gouvernement et les habitants de la région de Furawiya pour soutenir le retour volontaire et soutenir le programme du retour volontaire dans la stabilité des rapatriés et fournir les services nécessaires dans les zones de retour volontaire dans l'État.