Guinée: La problématique liée à l'obtention de l'agrément et à la lutte citoyenne

Depuis près de 10ans, les ONG Guinéennes traversent de rudes épreuves pour avoir des agréments. De nos jours, il faut être un adepte ou mélodiste du pouvoir pour décrocher un agrément.

A l'analyse des faits, résultent plusieurs causes liées au refus d'octroie des agréments par le Ministère de l'administration du territoire et la décentralisation aux ONG dont :

Au titre du premier facteur :

- La Guinée a la prolifération excessive d'ONG, d'énormes ONG se créent jour après jour, parfois des ONG qui ne contribuent à aucun développement du pays, si non que nuire à l'image de la nation, c'est-à-dire des ONG qui de manière consistante ne pratiquent aucune activité, qui manquent de visions, mais également ne disposant aucune politique créative s'inscrivant dans un intérêt général s'il faut le dire les ONG fantômes.

Au second :

- La mutation de certains acteurs politiques dans l'espace société civile : La plupart des acteurs qui ont échoué sur la scène politique, se recyclent en créant des associations pour se faire une légitimité dans une lutte sans nom, téléguidée, et ce sont ces acteurs qui contribuent à étouffer la société civile de nos jours, puisqu'ils n'ont aucun respect vis-à-vis de la chartre de la société civile ou les valeurs et les principes qui en (société civile) régissent. C'est pourquoi le combat citoyen devient de plus en plus diffus et confus.

- L'ingérence des politiques dans la société civile : Beaucoup de structures qui se créent aujourd'hui sont celles essentiellement soutenues par des partis politiques, elles agissent à contre sens de leur statut et règlement intérieur, si ce soutien n'est pas de la part du pouvoir d'un côté, c'est de l'opposition de l'autre côté. Cette pratique est de nature à décrédibiliser le mouvement social Guinéen. Rares sont des structures respectueuses des valeurs et principes pour lesquels on s'est tant battu.

- Le conflit de compétence ou l'absorption du rôle du SERPROMA par le MATD. Les procédures d'obtention sont totalement violées par le Ministère, les ONG sautent sur le SERPROMA et vont se faire des agréments par amateurisme au Ministère. Pour ceux qui ont des « bras long »

- L'incompétence du SERPROMA à avoir le contrôle des ONG fait de lui un organe figuratif.

L'Etat doit revoir sa politique de gestion des ONG.