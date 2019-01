Sénégal: Saint-Louis - L'agence de communication "NDAR24 & CO" lancée

Saint-Louis — Le journaliste Ousseynou Diop, rédacteur en chef de la radio Téranga-FM, a lancé samedi la première agence de communication du nord, dénommée NDRAR24 &CO, dont l'objectif est de rendre "visibles les activités économiques, sociales et politiques de la région de Saint-Louis, en particulier, et du Sénégal, en général", a constaté l'APS.

La cérémonie de lancement de l'agence NDAR24 & CO, présidée par le représentant du maire de la ville, Ababacar Biteye, a permis de rendre un hommage au journaliste Mbagnick Kharaïchi Diagne, ancien chef du bureau régional du quotidien "le soleil" qui, après 40 ans de service, a pris sa retraite depuis novembre 2018.

Le doyen des journalistes de la région et directeur de la station, Téranga-FM, Alioune Badara Diagne dit Golbert, a incité les jeunes journalistes à s'armer des règles de déontologie et d'éthique, dans l'exercice du métier, avec "humilité et générosité, pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, destinée aux populations sénégalaises".

Il a rappelé que la station Téranga-FM est un "creuset" mais aussi une "école" pour encadrer les jeunes étudiants de l'UFR CRAC, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dans la pratique de leur métier de journaliste.