Burkina Faso: CDP - Mélégué Traoré à la tête d'un comité de sages

79 sages pour parer à toute division et faire profiter de leur expérience à la jeune génération : les membres du Haut Conseil du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont été installés officiellement le samedi 5 janvier 2019 au Conseil burkinabè des chargeurs pour un mandat de trois ans. Cette instance, prévue par les statuts du parti, est dirigée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré.

Y aurait-il derrière les sourires de façade et les accolades circonstancielles en ce début d'année des frictions dissimulées au CDP ?

On en a eu une illustration lors du dernier congrès du parti en mai 2018, où Eddie Komboïgo, qui sera finalement élu, a dû s'opposer à une pléthore de candidatures déclarées.

Cette première escarmouche semble avoir laissé des traces, puisque certaines sources évoquent des querelles autour du futur candidat à l'élection présidentielle de 2020.

Du côté de la direction, même si on explique que ces petites querelles sont normales dans la vie d'une formation politique, on a préféré quand même prendre des dispositions pour prévenir toute fissure de la maison commune. Le dernier congrès a en effet décidé de la création d'un Haut Conseil.

Cet organe, a estimé le président, est l'un des plus importants du CDP, car il est composé de la mémoire du parti.

«C'est une chance d'avoir travaillé avec Blaise Compaoré. Vous avez eu le temps d'acquérir une certaine sagesse», a déclaré le président du CDP, rappelant en effet que les 79 sages qui composent ce Haut Conseil ont fait leurs armes aux côtés de l'ancien président Blaise Compaoré.

On y retrouve d'anciens Premiers ministres comme Luc Adolphe Tiao et Ernest Paramanga Yonli, d'anciens ministres, d'anciens présidents de l'Assemblée comme Bongnessan Arsène Yé et Soungalo Appolinaire Ouattara, d'anciens ambassadeurs et présidents d'institution et d'anciens maires, comme Salia Sanou.

En gros, de grands brûlés de l'insurrection populaire, parfois toujours en exil, auxquels s'ajoutent des militants désignés pour leur expérience et leur engagement.

Comme le prévoient les statuts, le Haut Conseil joue un rôle d'appui-conseil auprès du Bureau politique national (BPN), il œuvre à la cohésion et à la réconciliation au sein du parti, exécute des missions confiées par le président et donne son avis sur des sujets d'importance concernant la vie du parti ou de la Nation.

L'assemblée des sages du parti de l'épi et de la daba est dirigée par un bureau de trois membres qui a été désigné le 23 décembre 2018 et composé d'un coordonnateur, de son adjoint et d'un rapporteur.

Des postes qui ont échu respectivement à l'ancien PAN, ministre et diplomate, Mélégué Traoré, au ci-devant vice-président de la Commission de la CEDEAO, Jean de Dieu Somda, et à Saly Somé. Investis officiellement par le président du parti, ils seront appuyés dans leurs tâches quotidiennes par une équipe de trois personnes.

Le « danseur de Kankalaba » n'a pas tardé à endosser sa tunique de grand sage, invitant ses camarades à ne pas s'engager avant l'heure dans le débat sur qui sera le porte-étendard du parti à la prochaine présidentielle.

L'urgence est ailleurs selon lui : redynamiser les structures de base. Le CDP, à son avis, n'est pas mort et malgré les cicatrices de l'insurrection, le parti a conservé son vivier d'intellectuels et de compétences.

«Quand le CDP va ressusciter, le monde tremblera», a aussi prédit Mélégué Traoré. Sans doute qu'il a déjà «consulté ses fétiches»...