Burkina Faso: Coopération chinoise - D'énormes progrès enregistrés

Les 4 et 5 janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine qui est également conseiller d'Etat chinois a séjourné au Burkina Faso en compagnie d'une forte délégation chinoise composée de diplomates et de journalistes.

Une visite d'amitié qui s'est soldée par le renforcement des relations qu'entretiennent les deux pays. Cette visite du ministre des Affaires étrangères a également permis aux deux pays d'évaluer leurs relations diplomatiques et de dégager des perspectives pour la bonne conduite de leurs relations.

Il est 13h passées de quelques minutes lorsque l'avion du ministre chinois des Affaires étrangères s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. A bord, une trentaine de Chinois venus de la République de Chine pour séjourner dans le pays des Hommes intègres pendant deux jours.

Sur le tarmac, une foule brandissant les drapeaux des deux pays, attend pour accueillir chaleureusement nos hôtes, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères burkinabè.

A la descente de la délégation de l'avion, après un entretien entre les deux ministres dans la salle d'accueil de l'aéroport, cap sur Ouaga 2000, l'un des plus beaux quartiers de la ville, pour une séance de travail tenue à huis clos entre la délégation chinoise et le ministre Alpha Barry ainsi que d'autres membres du gouvernement burkinabè dans la villa ministérielle du ministre des Affaires étrangères burkinabè.

C'est à l'issue de cette séance que le ministre des Affaires étrangères a reçu des mains de son homologue chinois un don de 10 véhicules pik-up.

Ce don, selon le ministre Wang Yi, est une contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Un geste que le ministre Alpha Barry n'a pas manqué de saluer à sa juste valeur.

Après cette petite cérémonie de remise, c'est le palais présidentiel (Kosyam) qui a marqué le point final de la visite.

C'est également un huis clos qui va durer une heure et demie entre la délégation chinoise accompagnée du ministre des Affaires étrangères burkinabè et le président du Faso. A leur sortie d'audience, les deux ministres se sont prêtés aux questions des journalistes.

Le ministre Alpha Barry a dit avoir eu des échanges très fructueux avec le ministre Wang Yi, qui ont été encore plus, approfondis avec le président du Faso.

« Nous avons noté les progrès que nous avons réalisés en si peu de temps, et le ministre a réaffirmé son engagement à accompagner le Burkina Faso dans son développement et celui de ses populations sur différents chantiers que nous avons énumérés ensemble dont la priorité du Burkina Faso, à savoir les questions de défenses et de sécurité ainsi que des infrastructures sociales (scolaires et de santé).

Les autres aspects de la coopération seront définis lors de la commission conjointe qui va se tenir au mois de mars prochain », a-t-il fait savoir, avant de poursuivre « en attendant nous avons eu quelques bonnes nouvelles avec le ministre Wang li, à savoir l'appui de la Chine au G5 du Sahel avec une somme de 300 000 000 de Yuan et également un appui de 1 million et demi de dollars au Secrétariat permanent du G5 Sahel ; il y a eu également un don de 10 pick-up pour contribuer à lutter contre le terrorisme au Burkina, et d'autres projets qui sont en cours.

Nous avons arrêté des chantiers qui vont bientôt commencer et nous avons eu l'assurance avec le ministre Wang Yi que ces chantiers devraient démarrer d'ici la fin d'année ».

Pour sa part, le ministre chinois s'est dit très honoré d'être au Burkina Faso en ce début d'année et ravi de l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation.

« Les relations bilatérales entre nos deux pays ont ouvert une nouvelle page historique ; cette décision permettra de promouvoir le développement du Burkina Faso et d'améliorer les conditions de vie de la population burkinabè.

Cela apportera des opportunités importantes et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre coopération », a-t-il laissé entendre. « Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques, nos relations ont enregistré des progrès très importants.

En septembre dernier le président du Faso s'est rendu en Chine, c'était l'occasion pour les présidents chinois et burkinabè de dégager d'importants consensus sur le développement des relations bilatérales permettant de donner une bonne base de Coopération bilatérale.

Ainsi donc, la coopération a démarré sur toutes les bases et sur toutes les dimensions. Des missions d'experts en agriculture, en formation et une équipe médicale de la Chine ont déjà commencé à travailler au Burkina Faso et de grands travaux comme la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso et une aide alimentaire humanitaire sera acheminée pour aider le Burkina à lutter contre la pénurie alimentaire », a-t-il conclu.