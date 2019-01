Ile Maurice: Un Mauricien arrêté pour pédophilie - Ses proches sous le choc

À Rivière-du-Poste, les proches de Navin Seetaloo ont du mal à y croire. Une vidéo dans laquelle on voit le quadragénaire circule sur les réseaux sociaux depuis le vendredi 4 janvier. Il a été pris en flagrant délit dans un quartier paisible à Mountjoy Square, à Dublin, en Irlande, par une association qui traque les pédophiles. Il voulait avoir des relations sexuelles avoir une adolescente de 14 ans et avait même l'intention de tourner un clip pornographique avec elle, semble-t-il... Il a été arrêté.

L'association a compilé les messages à caractère sexuel envoyés à celle qu'il pensait être une adolescente. L'échange entre lui et deux membres de l'association a été filmé en direct sur leur page Facebook. Sur la vidéo, Navin Seetaloo est visiblement mal à l'aise et tente tant bien que mal de se justifier. Mais devant les preuves fournies par la femme, il finit par laisser échapper : «Je suis désolé. On n'était que des amis. C'était une plaisanterie.»

Des excuses qui n'ont nullement convaincu les membres de l'association en question. Ni la police irlandaise d'ailleurs. «Elle vous a clairement dit qu'elle avait 14 ans. Parler d'actes sexuels avec un enfant de 14 ans n'est pas une erreur. C'est de la pédophilie !» Le Mauricien - qui affirme dans la vidéo qu'il vit avec des amis - a par la suite été interpellé et a passé cinq heures en cellule avant d'être relâché. Son portable a été passé au crible et selon les premiers éléments, rien d'autre d'incriminant n'a été trouvé. Il a retenu les services d'un avocat.

À Maurice, l'un de ses deux fils, âgé d'une vingtaine d'années, a tenu à souligner, hier, le samedi 5 janvier, que son frère et lui ont coupé les ponts avec leur père depuis maintenant quatre ans. Qui plus est, leur mère a déjà entamé les procédures de divorce depuis un moment. Choc, incompréhension, tristesse et colère s'entremêlaient dans la voix du jeune homme. «Monn get vidéo-la. Mo pann dormi... Mo finn esey kontakté li mé li ti an sélil lerla.»

Malgré tout, le fils concédait qu'il ne s'attendait pas à ce que son père agisse de la sorte et condamne cet acte odieux. Il disait souhaiter que la justice irlandaise fasse son travail et que son père soit puni. «Qu'il assume la responsabilité de ses actes et qu'on ne nous mêle pas à cette histoire.»

Mais ce matin, la famille du suspect donne une toute autre version de l'histoire. Elle soutient que Navin Seetaloo aurait été piégé par l'association. Des échanges entre une proche et l'association dans lesquels la famille accuse celle-ci de racisme entre autre ont été publiés sur le compte Facebook de l'association.

Une autre proche du quadragénaire, qui vit en Irlande depuis 10 ans, confie qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que Navin Seetaloo se retrouve mêlé à une histoire pareille, car il avait la réputation d'être quelqu'un de bien. Elle peine à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. «Li ti popiler dan landrwa. Li ti pé travay kouma mason isi.»

Imteaz Boodhoo, un autre Mauricien qui habite le même quartier que Navin Seetaloo depuis 13 ans, déclare que cet incident embarrasse la communauté mauricienne en Irlande. «Je côtoie beaucoup de clients et je vais devoir répondre aux questions au sujet de cette affaire.»

L'enquête ouverte par les autorités irlandaises devra déterminer si d'autres mineurs sont concernés.