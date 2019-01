Afrique: Wang Yi - " L'amitié entre la Chine et l'Afrique est indestructible "

Dakar — Le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a assuré dimanche, à Dakar, que l'amitié entre son pays et l'Afrique est " indestructible" malgré les récentes accusations portées sur cette coopération.

"L'amitié entre la Chine et l'Afrique est indestructible. Ces derniers temps, il y a des pays hors de la région qui ont essayé de noircir l'image de la coopération sino-africaine.

Mais les gouvernements et les peuples africains ne se sont pas laissés tromper par ces accusations infondées et ne sont pas perturbés par de fausses notes", a-t-il dit.

Wang Yi s'exprimait après une séance de travail avec son homologue sénégalais, Sidiki Kaba.

Le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères séjourne à Dakar, dans le cadre d'une tournée africaine incluant trois autres pays, notamment l'Ethiopie, le Burkina Faso et la Gambie.

Il a soutenu que son pays et l'Afrique sont "des partenaires qui partagent heurts et malheurs et se soutiennent mutuellement depuis toujours".

"Nous devons renforcer notre communication stratégique et accroitre notre coopération ", a souhaité Wang Yi.

Selon le chef de la diplomatie chinoise, soutenir le multilatéralisme est devenu une " aspiration commune" entre l'Afrique et la Chine.

" Aujourd'hui, l'unilatéralisme gagne du terrain et les règles internationales ont des défis. Les pays africains sont conscients que si on laisse cette situation, cela va compromettre les droits et intérêts justes de grand nombre de pays en développement ", a ajouté le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères.