Sénégal: Beijing va élargir sa coopération avec Dakar dans l'industrie et le numérique (Wang Yi)

Dakar — La Chine veut élargir son partenariat avec le Sénégal dans les domaines de l'industrie et du numérique pour que la coopération sino-sénégalaise soit pionnière en Afrique, a déclaré dimanche, à Dakar, le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi

" Dans l'avenir, nous allons continuer, à travers le canal bilatéral et dans le cadre du Forum Chine-Afrique, à favoriser nos atouts respectifs et élargir notre coopération dans de nouveaux domaines comme le parc industriel et l'économie numérique pour que la coopération sino-sénégalaise soit pionnière dans la coopération Chine-Afrique", a-t-il dit.

Wang Yi s'exprimait après une séance de travail avec son homologue sénégalais, Sidiki Kaba.

Le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères séjourne à Dakar, dans le cadre d'une tournée africaine incluant trois autres pays, notamment l'Ethiopie, le Burkina Faso et la Gambie.

"Notre coopération est entrée dans une nouvelle phase", a estimé le chef de la diplomatie chinoise, relevant que l'amitié et la confiance mutuelle entre Beijing et Dakar se trouvent "maintenant à la meilleure période de l'histoire".

"Les relations entre nos deux pays ont devant eux de bonnes perspectives et bénéficient d'une plateforme encore beaucoup plus solide ", a expliqué Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères.

Wang Yi a indiqué que son pays "apprécie hautement" la coopération bilatérale fructueuse avec le Sénégal et souhaité que la coopération sino-sénégalaise joue "un rôle d'orientation dans les relations entre la Chine et l'Afrique".