Algérie: Des infrastructures de base pour sécuriser les régions frontalières

Tamanrasset — La sécurisation des régions frontalières est tributaire de la réalisation d'une série d'infrastructures de base, a affirmé samedi dans la daïra frontalière de Tin-Zaouatine (500 km Sud de Tamanrasset) le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

"La sécurisation des zones frontalières est tributaire de la réalisation d'une série d'infrastructures de base nécessaires dans le cadre de la stratégie de l'État visant le développement des régions frontalières et la prise en charge des attentes de la population", a affirmé M. Bedoui lors du lancement de la seconde tranche de 207 km du projet de la route nationale reliant Tin-Zaouatine et Silet, dans le cadre d'une visite de travail de trois jours dans la wilaya de Tamanrasset.

Accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Travaux Publics et des Transports et du Commerce, MM. Abdelghani Zaâlane et Said Djellab, et le Secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Saïd Harbane, le ministre de l'intérieur a, sur site, mis l'accent sur le développement des compétences des cadres exerçant dans le secteur des travaux publics et des transports, à la faveur de mutations à travers différentes régions du pays pour acquérir davantage d'expériences dans le domaine.

M. Bedoui a, en outre, insisté sur le respect des normes d'utilisation du ciment dans les projets d'infrastructures dans les régions sahariennes pour répondre aux standards techniques requis à même d'assurer la durabilité des structures.

Les travaux de réalisation de la seconde tranche du projet de la RN reliant Tin-Zaouatine et Silet ont été confiés à cinq entreprises publiques de réalisation, sachant que la première tranche, longue de 367 km, est en cours de réalisation, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Dans la même collectivité, M. Bedoui a procédé à l'inauguration d'un groupe scolaire de catégorie "B", composé de six salles de cours, d'un bloc administratif et d'un logement de fonction, et la pose de la première pierre d'un projet de réalisation d'une cantine scolaire, ainsi que l'inauguration d'un poste avancé de la Protection civile.

La délégation ministérielle s'est également enquise à Tin-Zaouatine, du chantier, à un stade d'avancement de 75%, d'un lycée de catégorie "A" d'une capacité de 600 places pédagogiques, doté d'un internat de 200 lits, avant de procéder à l'inauguration d'un centre de formation et d'enseignement professionnels de 250 places, doté d'un internat de 60 lits, et d'inspecter une piscine de proximité couverte, livrée en juillet 2018.

Le ministre de l'Intérieur a saisi l'opportunité pour annoncer l'inscription d'un projet d'établissement d'enseignement moyen dans cette région. La délégation a également présidé une cérémonie de remise de deux ambulances tout terrain au profit de l'établissement public de santé de proximité de Tin-Zaouatine, avant de donner le coup d'envoi d'une action de solidarité financée sur budget de l'État et ciblant 981 familles nomades.

L'opération consiste en des denrées alimentaires de première nécessité, des médicaments, des articles de literie et des tentes, acheminées à bord de sept (7) camions.

La délégation ministérielle a tenu, au terme de sa visite dans la commune de Tin-Zaouatine, une rencontre avec les représentants de la société civile, au cours de laquelle ont été exposées une séries de préoccupations de la population locale, parmi lesquelles le renforcement du réseau d'eau potable, l'accélération de la réalisation de l'hôpital 60 lits, la réalisation d'un collège d'enseignement moyen au village de Tawenghart, et l'accroissement du quota de logements sociaux de la collectivités de Tin-Zaouatine.

Elle devra se rendre cet-après midi dans la circonscription administrative d'In-Guezzam, où elle inspectera et inaugurera des projets et installations socio-économiques.