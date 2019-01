Algérie: L'Etat a mobilisé tous les moyens pour la prise en charge totale des migrants clandestins

- Le ministre de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué, samedi à in-Guezzam (Tamanrasset), que l'Etat a mobilisé tous les moyens pour la prise en charge totale des migrants clandestins dans leur retour à leurs pays d'origine.

S'exprimant lors de l'inauguration d'un centre d'hébergement de migrants clandestins, le ministre a affirmé que "l'Etat a mobilisé tous les moyens pour la prise en charge totale des migrants clandestins dans le leur retour à leurs pays d'origine dans de bonnes conditions et dans le respect des chartes internationales".

M.Bedoui a ajouté, dans le même contexte, que "trois centres d'hébergement de migrants clandestins ont été réalisés à In-Salah, Tamanrasset et In-Guezzam, où leur est assurée une prise en charge de leurs besoins essentiels".

M.Bedoui, qui est accompagnée des ministres des Travaux publics et des Transports et du Commerce, Abdelghani Zaâlane et Said Djellab respectivement, et le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Said Harbane, a inspecté auparavant l'aéroport d'In-Guezzam, où leur a été présenté un exposé sur le premier vol reliant Alger et In-Guezzam via Tamanrasset.

La visite de la délégation ministérielle a été également mise à profit pour le lancement à partir de l'aéroport d'In-Guezzam d'une action de solidarité financée sur budget de l'Etat ciblant 1.019 familles nomades d'In-Guezzam.

Cette action porte sur la remise de produits alimentaires de base, d'articles de literie, de tentes ainsi que de médicaments, acheminés à bord de huit (8) camions.

Il a été aussi procédé à la pose de la première pierre d'un projet de base logistique à In-Guezzam, sorte de port sec pour l'entreposage de marchandises avant leur exportation vers les pays voisins (Niger, Mali et Burkina-Faso), et a également présidé la première opération d'exportation d'une cargaison de ciment (20 camions) vers le Niger.

Le ministre de l'Intérieur a, en outre, inauguré un siège de la Police des frontières et présidé une cérémonie de remise de deux ambulances tout terrain à l'établissement public de santé de proximité d'In-Guezzam.

La délégation ministérielle a achevé sa visite de travail dans la circonscription administrative d'In-Guezzam par la tenue d'une rencontre avec les représentants de la société civile qui ont saisi cette occasion pour soulever certaines doléances.

Celles sont liées notamment à l'accélération de la réhabilitation de la route Tamanrasset/In-Guezzam, la réalisation de la route In-Guezzam/Tin-Zaouatine, l'octroi de quotas supplémentaires de logements sociaux (différentes formules), l'approvisionnement en matériaux de construction à travers l'ouverture d'antennes d'entreprises publiques de commercialisation de ce type de produits.

Le soutien financier et technique des investisseurs dans le domaine agricole, le développement et l'extension du système d'irrigation dans la région, la valorisation de la richesse animale, le soutien aux éleveurs, la réalisation et l'équipement de forages et le renforcement de l'établissement hospitalier d'In-Guezzam en moyens matériels et en praticiens spécialistes, font partie des préoccupations soulevées par les représentants de la société civile.

La tournée de trois jours de la délégation ministérielle dans la wilaya de Tamanrasset se poursuivra dimanche dans la circonscription administrative d'In-Salah ou seront inspectés, lancés et inaugurés des projets et installations socio-économiques.