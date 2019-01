Algérie: Régions frontalières - Réhabiliter les infrastructures de bases

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a mis l'accent, samedi dans la daira de Tin-Zaouatine (Tamanrasset), sur la fédération des efforts pour la réhabilitation des infrastructures de base dans les régions frontalières.

"Il appartient de fédérer les efforts entre différents secteurs, avec la contribution de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, pour la réhabilitation des infrastructures de base, dont les routes, dans les régions frontalières", a indiqué le ministre lors de l'inspection de projets dans la cadre d'une visite de travail de trois jours dans la wilaya de Tamanrasset.

M.Bedoui a souligné que "la priorité sera accordée aux infrastructures de base à travers des programmes sectoriels de développement pour la réhabilitation des infrastructures, notamment le réseau routier".

Dans le même contexte, le ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zâalane, a signalé qu'un maillage routier est en cours de réalisation pour relier les régions frontalières de Tin-Zaouatine, Tindouf, Adrar et Debdeb, sur une distance de 16.500 km.

M. Zaâlane a précisé, à cet égard, que la région de Tin-Zaouatine, jusque là enclavée, aura, à la faveur de ces opérations, un accès et une connexion avec la wilaya de Tamanrasset après qu'une tranche de 108 km ait été concrétisée à partir de la région de Silet vers Tin-Zaouatine lui permettant de se raccorder au chef-lieu de wilaya.

Il a ajouté qu'une opération est également en cours de concrétisation pour le raccordement de Tin-Zaouatine à In-Guezzam et Timiaouine (extrême Sud d'Adrar), soit l'ouverture de trois accès pour Tin-Zaouatine.

"Un financement de 5,5 milliards DA a été consacré en 2018 pour la réalisation d'une série de projets dans la région, dont l'entretien de tronçons routiers dégradés sur les axes routiers Arak/ In-Salah et Tamanrasset/ In-Guezzam", a également rappelé le ministre des Travaux Publics et des Transports.

Composée également du ministre du Commerce, Said Djellab, et du Secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Saïd Harbane, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, poursuit sa tournée de travail par l'inspection et l'inauguration de projets et d'installations socioéconomiques dans les régions d'In-Guezzam, In-Salah et Tamanrasset.